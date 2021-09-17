Сміх без причини — ознака гарного настрою: веселі анекдоти на ранок
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Нічний режим на айфоні — круто!
Такі фотки показань лічильника з чорної скриньки для орендодавця можна робити, закачаєшся.
- Не розумію людей, які скаржаться, що їх дітей погано годують у садочках і школах. Купую у знайомої шкільної кухарки продукти задешево — якість просто відмінне.
Ніколи не зрозумію користувачів яблучної продукції ...
Виходить вже тринадцятий айфон, а рингтон «Йомайо, мама дзвонить» на ньому досі встановити не можна.
Чому зомбі-апокаліпсис ніхто не називає епохою відродження ...
Мене давно хвилює питання, чому у солі віком (приблизно) 450 мільйонів років в магазині термін зберігання 2 роки?