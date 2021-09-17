Жарти, які зроблять ваш вечір незабутнім: порція юморних анекдотів
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Шановні пішоходи! Якщо ми зупиняємося пропустити вас на пішохідному переході, це не привід йти з видом, ніби вас боженька попісяти відпустив і ви розтягуєте задоволення!
- Мама, мене Сергійко в друзі не хоче додавати.
- Це що. Нас твоя бабуся в заповіт не хоче додавати.
- Лікарю, а скільки я проживу, якщо буду прихильником ЗСЖ?
- Ну, якщо не курити, алкоголь не вживати, багато гуляти на свіжому повітрі, і при цьому бути вегетаріанцем, то цілком ймовірно стільки ж, скільки і корова.
- Я тобі зрадила всього два рази.
- І з ким же?
- З футбольною командою і з духовим оркестром.
Мій сусід свою квартиру відразу двом покупцям продав. Тепер у нього і грошей в два рази більше, і пенсія по інвалідності!