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Жарти, які зроблять ваш вечір незабутнім: порція юморних анекдотів

Автор
Тетяна Кармазіна
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Жарти, які зроблять ваш вечір незабутнім: порція юморних анекдотів Новина оновлена 17 вересня 2021, 17:52

Веселі анекдоти, які не дадуть вам засумувати

Шановні пішоходи! Якщо ми зупиняємося пропустити вас на пішохідному переході, це не привід йти з видом, ніби вас боженька попісяти відпустив і ви розтягуєте задоволення!

Анекдоти
Анекдоти

- Мама, мене Сергійко в друзі не хоче додавати.

- Це що. Нас твоя бабуся в заповіт не хоче додавати.

Анекдоти
Анекдоти

- Лікарю, а скільки я проживу, якщо буду прихильником ЗСЖ?

- Ну, якщо не курити, алкоголь не вживати, багато гуляти на свіжому повітрі, і при цьому бути вегетаріанцем, то цілком ймовірно стільки ж, скільки і корова.

Анекдоти
Анекдоти

- Я тобі зрадила всього два рази.

- І з ким же?

- З футбольною командою і з духовим оркестром.

Анекдоти
Анекдоти

Мій сусід свою квартиру відразу двом покупцям продав. Тепер у нього і грошей в два рази більше, і пенсія по інвалідності!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти