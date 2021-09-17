Жарти, які зроблять ваш вечір незабутнім: порція юморних анекдотів

- Лікарю, а скільки я проживу, якщо буду прихильником ЗСЖ?

- Ну, якщо не курити, алкоголь не вживати, багато гуляти на свіжому повітрі, і при цьому бути вегетаріанцем, то цілком ймовірно стільки ж, скільки і корова.