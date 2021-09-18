Починаємо ранок з позитивної ноти: найсмішніші жарти
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 59
Рекомендуємо простий вихід з делікатної ситуації. Зустрівшись з дамою ввечері, ви їй пропонуєте разом поснідати. Якщо вона погоджується, задаєте ще одне питання:
- Вам зателефонувати або розштовхати?
- Ізя, що ти робиш?
- Вчу шрифт Брайля, для сліпих.
- Навіщо?! Ти ж прекрасно бачиш!
- Тоді я зможу читати, не включаючи світло.
- Вася, кажуть ти вчився в дитинстві на скрипці грати?
- Та було діло.
- І як, добре грав?
- Коли я закінчив виступ на іспиті, директор "музикалки" сказав, що таким геніям, як я, руки треба ламати. Всі присутні йому аплодували стоячи. У тому числі мої мама, тато, бабуся і дідусь.
Священик на проповіді:
- Діти мої! Що треба зробити насамперед, щоб випросити прощення за гріхи свої?
Дівочий голос:
- Згрішити!
Син:
- Батьку, звідки у тебе синець під оком?
Батько:
- У тебе їх буде два, якщо ще хоч раз твої подружки в моїй машині труси забудуть!