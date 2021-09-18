Починаємо ранок з позитивної ноти: найсмішніші жарти

- Вася, кажуть ти вчився в дитинстві на скрипці грати?

- Та було діло.

- І як, добре грав?

- Коли я закінчив виступ на іспиті, директор "музикалки" сказав, що таким геніям, як я, руки треба ламати. Всі присутні йому аплодували стоячи. У тому числі мої мама, тато, бабуся і дідусь.