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Починаємо ранок з позитивної ноти: найсмішніші жарти

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
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Починаємо ранок з позитивної ноти: найсмішніші жарти

Дуже кумедна підбірка анекдотів, які зроблять ваш ранок веселим

Рекомендуємо простий вихід з делікатної ситуації. Зустрівшись з дамою ввечері, ви їй пропонуєте разом поснідати. Якщо вона погоджується, задаєте ще одне питання:

- Вам зателефонувати або розштовхати?

Анекдоти
Анекдоти

- Ізя, що ти робиш?

- Вчу шрифт Брайля, для сліпих.

- Навіщо?! Ти ж прекрасно бачиш!

- Тоді я зможу читати, не включаючи світло.

Анекдоти
Анекдоти

- Вася, кажуть ти вчився в дитинстві на скрипці грати?

- Та було діло.

- І як, добре грав?

- Коли я закінчив виступ на іспиті, директор "музикалки" сказав, що таким геніям, як я, руки треба ламати. Всі присутні йому аплодували стоячи. У тому числі мої мама, тато, бабуся і дідусь.

Анекдоти
Анекдоти

Священик на проповіді:

- Діти мої! Що треба зробити насамперед, щоб випросити прощення за гріхи свої?

Дівочий голос:

- Згрішити!

Анекдоти
Анекдоти

Син:

- Батьку, звідки у тебе синець під оком?

Батько:

- У тебе їх буде два, якщо ще хоч раз твої подружки в моїй машині труси забудуть!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти