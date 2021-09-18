Позитивна вечірня нотка: свіжа добірка анекдотів
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- Мама, купи мені машинку.
- Ні, грошей немає!
- Ну купи мені машинку.
- Грошей немає!
- Ну тоді купи мені хоча б жуйку, щоб я замовк...
- Чому чоловікам подобаються довгоногі дівчата?
- Чим довші ноги, тим швидше вона зганяє за пивом.
Дружина, повернувшись з перукарні, розглядає себе в дзеркалі і, залишившись незадоволеною, заявляє чоловікові:
- Ось тепер у нас два виродка!
У дитинстві батьки ставили Толіка на горох, а Толік горох їв і тихо мстився.
Весь світ БДСМ, а ти забув у ньому стоп-слово.