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Позитивна вечірня нотка: свіжа добірка анекдотів

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
17
Позитивна вечірня нотка: свіжа добірка анекдотів

Забавна добірка анекдотів для вашої посмішки

- Мама, купи мені машинку.

- Ні, грошей немає!

- Ну купи мені машинку.

- Грошей немає!

- Ну тоді купи мені хоча б жуйку, щоб я замовк...

Анекдоти
Анекдоти

- Чому чоловікам подобаються довгоногі дівчата?

- Чим довші ноги, тим швидше вона зганяє за пивом.

Анекдоти
Анекдоти

Дружина, повернувшись з перукарні, розглядає себе в дзеркалі і, залишившись незадоволеною, заявляє чоловікові:

- Ось тепер у нас два виродка!

Анекдоти
Анекдоти

У дитинстві батьки ставили Толіка на горох, а Толік горох їв і тихо мстився.

Анекдоти
Анекдоти

Весь світ БДСМ, а ти забув у ньому стоп-слово.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти