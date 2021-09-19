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Не ранок, а суцільний позитив: веселі анекдоти для гарного настрою

Автор
Тетяна Кармазіна
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Не ранок, а суцільний позитив: веселі анекдоти для гарного настрою

Позитивна добірка анекдотів підніме настрій на весь день

- Я витратила на тебе свої кращі роки.

- Так кращі вони тому, що ти їх витратила на мене!

Анекдоти
Анекдоти

Доька матері:

- Знаєш, мамо, всі чоловіки однакові.

- Твоя правда, сонце, але це не означає, що ти повинна це кожен день перевіряти.

Анекдоти
Анекдоти

- Дорога, хочеш зайдемо в ювелірний, пошукаємо для тебе золоте кільце з діамантом?

- Ні.

Ви прослухали мініатюру "розмова ідеального чоловіка з ідеальною дружиною".

Анекдоти
Анекдоти

- Мій чоловік так сильно застудився.

- Ой, ну значить нехай побільше п’є і відпочиває.

- Ага, при такому розкладі, я взагалі не розумію, як він зміг захворіти.

Анекдоти
Анекдоти

- У мене в житті дві проблеми — миші в квартирі і часте сечовипускання.

- Вони якось пов’язані?

- А як же. Ці сірі тварі бігають і весь час пищать — пі-пі, пі-пі ...

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти