Не ранок, а суцільний позитив: веселі анекдоти для гарного настрою
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- Я витратила на тебе свої кращі роки.
- Так кращі вони тому, що ти їх витратила на мене!
Доька матері:
- Знаєш, мамо, всі чоловіки однакові.
- Твоя правда, сонце, але це не означає, що ти повинна це кожен день перевіряти.
- Дорога, хочеш зайдемо в ювелірний, пошукаємо для тебе золоте кільце з діамантом?
- Ні.
Ви прослухали мініатюру "розмова ідеального чоловіка з ідеальною дружиною".
- Мій чоловік так сильно застудився.
- Ой, ну значить нехай побільше п’є і відпочиває.
- Ага, при такому розкладі, я взагалі не розумію, як він зміг захворіти.
- У мене в житті дві проблеми — миші в квартирі і часте сечовипускання.
- Вони якось пов’язані?
- А як же. Ці сірі тварі бігають і весь час пищать — пі-пі, пі-пі ...