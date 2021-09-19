Ти — не ти, коли сумуєш: нова порція прикольних анекдотів
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Професор раптово повертається додому з відрядження і застає в ліжку свою дружину разом зі своїм колегою.
- І що ти, як інтелігентна людина, можеш мені сказати?!
- Стукати треба!
- Тату, я раніше думав, що у нас у дворі люди паскудять. А це, виявляється, собаки, яких вигулюють!
- Ти правильно думав, синку! Це паскудять люди, але через собачу дупу.
- Ти знаєш, я була такою дурною, коли вийшла за тебе заміж!
- Дорога, я тоді був так закоханий, що відразу цього не помітив.
- Милий, я хочу спробувати в цю ніч жорсткий секс! Покарай мене!
- Добре, люба! Ніякого сексу! Ти покарана...
- Мань, а що твій так на тебе дивиться?
- Я його вчора образила!
- А як?
- Сковорідкою!