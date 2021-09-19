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Ти — не ти, коли сумуєш: нова порція прикольних анекдотів

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Ти — не ти, коли сумуєш: нова порція прикольних анекдотів Новина оновлена 19 вересня 2021, 11:20

Свіжа порція гумору спеціально для наших читачів

Професор раптово повертається додому з відрядження і застає в ліжку свою дружину разом зі своїм колегою.

- І що ти, як інтелігентна людина, можеш мені сказати?!

- Стукати треба!

Анекдоти
Анекдоти

- Тату, я раніше думав, що у нас у дворі люди паскудять. А це, виявляється, собаки, яких вигулюють!

- Ти правильно думав, синку! Це паскудять люди, але через собачу дупу.

Анекдоти
Анекдоти

- Ти знаєш, я була такою дурною, коли вийшла за тебе заміж!

- Дорога, я тоді був так закоханий, що відразу цього не помітив.

Анекдоти
Анекдоти

- Милий, я хочу спробувати в цю ніч жорсткий секс! Покарай мене!

- Добре, люба! Ніякого сексу! Ти покарана...

Анекдоти
Анекдоти

- Мань, а що твій так на тебе дивиться?

- Я його вчора образила!

- А як?

- Сковорідкою!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти