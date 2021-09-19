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У пріоритеті тільки позитив: новенькі вечірні анекдоти

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
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У пріоритеті тільки позитив: новенькі вечірні анекдоти Новина оновлена 19 вересня 2021, 17:30

Свіжа вечірня добірка анекдотів

На вулиці зустрічаються двоє знайомих. У одного в руках телевізор.

- Ти куди несеш телевізор?

- На смітник.

- Навіщо?

- Теща сказала, що якщо я викину телевізор, вона руки на себе накладе.

Анекдоти
Анекдоти

- Уявляєш, вчора я застав вдома дружину з якимось французом!

- І що ти йому сказав?

- А що я міг сказати? Я в школі англійську вчив.

Анекдоти
Анекдоти

Мене дуже насторожила поява цього дорожнього знаку — односторонній рух при в’їзді на кладовище...

Анекдоти
Анекдоти

Я цілком за демократію та рівність, але іноді хочеться, щоб хто-небудь вранці тихо увійшов в спальню і так ласкаво: "Пан, їсти подано!".

Анекдоти
Анекдоти

Наречена:

- Дорогий, мій батько збанкрутував!

Наречений:

- Я завжди відчував, що ця людина розлучить нас!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти