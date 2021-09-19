У пріоритеті тільки позитив: новенькі вечірні анекдоти
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На вулиці зустрічаються двоє знайомих. У одного в руках телевізор.
- Ти куди несеш телевізор?
- На смітник.
- Навіщо?
- Теща сказала, що якщо я викину телевізор, вона руки на себе накладе.
- Уявляєш, вчора я застав вдома дружину з якимось французом!
- І що ти йому сказав?
- А що я міг сказати? Я в школі англійську вчив.
Мене дуже насторожила поява цього дорожнього знаку — односторонній рух при в’їзді на кладовище...
Я цілком за демократію та рівність, але іноді хочеться, щоб хто-небудь вранці тихо увійшов в спальню і так ласкаво: "Пан, їсти подано!".
Наречена:
- Дорогий, мій батько збанкрутував!
Наречений:
- Я завжди відчував, що ця людина розлучить нас!