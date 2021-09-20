Рус

Гумор без кордонів цього ранку: сміховинні жарти для посмішки

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
338
Гумор без кордонів цього ранку: сміховинні жарти для посмішки

Ми підготували для вас нові анекдоти для гарного настрою на цілий день

Один мужик запитує іншого:

- Ти чого такий сумний?

- Хвилююся за свою дружину.

- А що з нею?

- Моє авто.

Анекдоти
Анекдоти

Якщо з першого разу у вас нічого не вийшло, значить, парашутний спорт не для вас.

Анекдоти
Анекдоти

Приносить чоловік додому тістечко і питає дружину:

- Дорога, тобі на скільки частин різати, на вісім чи на чотири?

- Звичайно, на чотири, вісім мені не з’їсти.

Анекдоти
Анекдоти

На вимогу дружини віддати їй получку, він зібрав всю волю в кулак і склав дулю.

Анекдоти
Анекдоти

Кримінальні новини. Група озброєних грабіжників була побита пенсіонерами, після того, як спробувала без черги підійти до віконця касира банку.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти