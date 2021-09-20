Гумор без кордонів цього ранку: сміховинні жарти для посмішки
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Один мужик запитує іншого:
- Ти чого такий сумний?
- Хвилююся за свою дружину.
- А що з нею?
- Моє авто.
Якщо з першого разу у вас нічого не вийшло, значить, парашутний спорт не для вас.
Приносить чоловік додому тістечко і питає дружину:
- Дорога, тобі на скільки частин різати, на вісім чи на чотири?
- Звичайно, на чотири, вісім мені не з’їсти.
На вимогу дружини віддати їй получку, він зібрав всю волю в кулак і склав дулю.
Кримінальні новини. Група озброєних грабіжників була побита пенсіонерами, після того, як спробувала без черги підійти до віконця касира банку.