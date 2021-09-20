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Понеділок не привід сумувати: добірка анекдотів для гарного настрою

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Понеділок не привід сумувати: добірка анекдотів для гарного настрою Новина оновлена 20 вересня 2021, 11:30

Сьогодні ми підготували для вас нову порцію смішних анекдотів.

Якщо жінка запросила вас на чай, а ви прийшли без алкоголю і презервативів — ви нічого не розумієте в чаюванні.

- ти де? тебе шеф уже дві години шукає ...

- передай шефу, що хорошого співробітника важко знайти.

- От не знаю, чи їхати в ліс за грибами або ще рано?

- Подзвони в лікарню у відділення токсикології та запитай, чи пішли гриби?

- Як люди можуть весь день сидіти вдома?

- Я не для того плачу таку високу оренду, щоб перебувати поза домом!

Пацієнт дуже хвилюється перед операцією.

Хірург його заспокоює:

- Я робив таку операцію вже 128 раз.

Хворий полегшено зітхає:

- Уф-ф ...

хірург:

- Так, колись же, нарешті, повинно вийти!

Теги:
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