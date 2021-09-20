Понеділок не привід сумувати: добірка анекдотів для гарного настрою
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Сьогодні ми підготували для вас нову порцію смішних анекдотів.
Якщо жінка запросила вас на чай, а ви прийшли без алкоголю і презервативів — ви нічого не розумієте в чаюванні.
- ти де? тебе шеф уже дві години шукає ...
- передай шефу, що хорошого співробітника важко знайти.
- От не знаю, чи їхати в ліс за грибами або ще рано?
- Подзвони в лікарню у відділення токсикології та запитай, чи пішли гриби?
- Як люди можуть весь день сидіти вдома?
- Я не для того плачу таку високу оренду, щоб перебувати поза домом!
Пацієнт дуже хвилюється перед операцією.
Хірург його заспокоює:
- Я робив таку операцію вже 128 раз.
Хворий полегшено зітхає:
- Уф-ф ...
хірург:
- Так, колись же, нарешті, повинно вийти!
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