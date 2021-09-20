Для тих, хто раптово засумував: веселі жарти на вечір для відмінного настрою
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Розмова друзів:
- Пам’ятаю, в юності, бувало, відро пива як нєфіг робити випивав, а тепер ось тільки піввідра можу ...
- Що, здоров’я зовсім слабке стало?
- Нє, морда далі не пролазить!
- Згідно з дослідженнями, пари, які регулярно вживають разом алкоголь, рідше сваряться, а їх відносини міцніше.
- Милий, але не кожен же день!
- Не заважай мені боротися за наше щастя!
- Знаєш як по-іншому можна назвати похорон електрика?
- Як?
- Заземлення.
- Алло, це секс по телефону?
- Ні, це секс по барабану.
- В сенсі?
- У сенсі — це будинок для людей похилого віку.
Група туристів в національному природному заповіднику Конго піддалася нападу лева і була змушена рятуватися втечею. Левова частка туристів з екскурсії так і не повернулася.