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Для тих, хто раптово засумував: веселі жарти на вечір для відмінного настрою

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Для тих, хто раптово засумував: веселі жарти на вечір для відмінного настрою Новина оновлена 20 вересня 2021, 19:59

Смішні анекдоти, які піднімуть вам настрій

Розмова друзів:

- Пам’ятаю, в юності, бувало, відро пива як нєфіг робити випивав, а тепер ось тільки піввідра можу ...

- Що, здоров’я зовсім слабке стало?

- Нє, морда далі не пролазить!

- Згідно з дослідженнями, пари, які регулярно вживають разом алкоголь, рідше сваряться, а їх відносини міцніше.

- Милий, але не кожен же день!

- Не заважай мені боротися за наше щастя!

- Знаєш як по-іншому можна назвати похорон електрика?

- Як?

- Заземлення.

- Алло, це секс по телефону?

- Ні, це секс по барабану.

- В сенсі?

- У сенсі — це будинок для людей похилого віку.

Група туристів в національному природному заповіднику Конго піддалася нападу лева і була змушена рятуватися втечею. Левова частка туристів з екскурсії так і не повернулася.

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