Ударна доза позитивних емоцій: прикольні анекдоти на ранок
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А ви пам’ятаєте давно були такі пральні машинки з двома валиками між яких білизну прокручували і вона так відтискалася? Так ось хочу собі таку ж, тільки щоб весь майонез з пластикових пачок вичавлювати ..
- Ваша донька всі перерви бігає за хлопчиками!
- Але в її віці всі бігають за хлопчиками.
- Але не з ножем ж !?
У більшості сімей День примирення і згоди відзначають в магазинах. Дружина приміряє, чоловік згоджується.
- А що в лісі вночі роблять комарі і кліщі?
- Вирощують для приманки ягоди і гриби!
- Ой, мамочко, у мене води відійшли!
- Петрович, задовбав, чини раковину мовчки!