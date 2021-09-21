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Ударна доза позитивних емоцій: прикольні анекдоти на ранок

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Ударна доза позитивних емоцій: прикольні анекдоти на ранок

Кумедна добірка анекдотів для вашої посмішки.

А ви пам’ятаєте давно були такі пральні машинки з двома валиками між яких білизну прокручували і вона так відтискалася? Так ось хочу собі таку ж, тільки щоб весь майонез з пластикових пачок вичавлювати ..

- Ваша донька всі перерви бігає за хлопчиками!

- Але в її віці всі бігають за хлопчиками.

- Але не з ножем ж !?

У більшості сімей День примирення і згоди відзначають в магазинах. Дружина приміряє, чоловік згоджується.

- А що в лісі вночі роблять комарі і кліщі?

- Вирощують для приманки ягоди і гриби!

- Ой, мамочко, у мене води відійшли!

- Петрович, задовбав, чини раковину мовчки!

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