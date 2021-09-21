Рус

Трохи веселощів не завадить: свіжа добірка смішних анекдотів

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
125
Трохи веселощів не завадить: свіжа добірка смішних анекдотів Новина оновлена 21 вересня 2021, 12:06

Підбірка смішних анекдотів, після прочитання яких ви будете посміхатися.

Дітям не дозволяють пити алкоголь, тому що дитинство - це і так занадто добре.

Контрольна. Викладач уважно стежить за учнями, і час від часу виганяє тих, у кого помітив шпори. В клас заглядає завуч:

- Що, контрольну пишемо? Тут напевно повно любителів посписувати!

Викладач відповідає:

- Ні, любителі — за дверима. Тут — тільки професіонали.

У дитинстві всім двором грали в хованки. Дуже довго шукали одного пацана, не могли знайти. А потім з’ясувалося, що він зайшов додому, не попрощавшись, а наступного дня переїхав. Не бачив його 10 років.

Як відомо, майже всі молоді дівчата гадають. А в 30 років розуміють, що не вгадали...

Їду в маршрутці, питаю водія: "На світлофорі можна?" Він у відповідь: "У цій маршрутці можна все! Якщо всі скинуться, взагалі на море поїдемо!"

Теги:
#Анекдот #Анекдоти на сьогодні #Веселі анекдоти #Анекдот дня #Анекдот на сьогодні #Анектод #Забавні анектод #Анектод дня