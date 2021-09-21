Трохи веселощів не завадить: свіжа добірка смішних анекдотів
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Дітям не дозволяють пити алкоголь, тому що дитинство - це і так занадто добре.
Контрольна. Викладач уважно стежить за учнями, і час від часу виганяє тих, у кого помітив шпори. В клас заглядає завуч:
- Що, контрольну пишемо? Тут напевно повно любителів посписувати!
Викладач відповідає:
- Ні, любителі — за дверима. Тут — тільки професіонали.
У дитинстві всім двором грали в хованки. Дуже довго шукали одного пацана, не могли знайти. А потім з’ясувалося, що він зайшов додому, не попрощавшись, а наступного дня переїхав. Не бачив його 10 років.
Як відомо, майже всі молоді дівчата гадають. А в 30 років розуміють, що не вгадали...
Їду в маршрутці, питаю водія: "На світлофорі можна?" Він у відповідь: "У цій маршрутці можна все! Якщо всі скинуться, взагалі на море поїдемо!"