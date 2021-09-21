Трохи веселощів не завадить: свіжа добірка смішних анекдотів

Контрольна. Викладач уважно стежить за учнями, і час від часу виганяє тих, у кого помітив шпори. В клас заглядає завуч:

- Що, контрольну пишемо? Тут напевно повно любителів посписувати!

Викладач відповідає:

- Ні, любителі — за дверима. Тут — тільки професіонали.