Заряджаємося позитивним настроєм: веселі анекдоти на вечір

- Трохи не дотягла, і мій синочок народився 1-го серпня, коли Меркурій був ще в ретрогради. Дуже переживаю — допоможіть, будь ласка, розібратися: як це може вплинути на долю мого сина. Заздалегідь дякую.

- Меркурій в ретрогради в даній ситуації дуже тривожний стан. Є висока ймовірність того, що дитину виховуватиме чеканутая матуся.