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Заряджаємося позитивним настроєм: веселі анекдоти на вечір

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Заряджаємося позитивним настроєм: веселі анекдоти на вечір Новина оновлена 21 вересня 2021, 17:46

Свіжа порція жартів спеціально для наших читачів.

У дитинстві я обожнював Жака Кусто. Мріяв, що виросту, і теж стану дослідником дна. Але хто ж знав, що дно буде соціальне ...

- Трохи не дотягла, і мій синочок народився 1-го серпня, коли Меркурій був ще в ретрогради. Дуже переживаю — допоможіть, будь ласка, розібратися: як це може вплинути на долю мого сина. Заздалегідь дякую.

- Меркурій в ретрогради в даній ситуації дуже тривожний стан. Є висока ймовірність того, що дитину виховуватиме чеканутая матуся.

Якщо у русалок є соски і грудей, то вони відповідно ссавці, як дельфіни, а не напівриби.

Отже з русалки вийде суп, а не вуха.

Блондинка запитує у службовця зоопарку:

- А чому ваш бегемот так погано їсть морозиво?

- Дівчина, у нас заборонено годувати тварин, а голова у бегемота з іншого боку!

Терміново куплю оберіг від злих людей. Бажано вогнепальний.

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