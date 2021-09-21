Заряджаємося позитивним настроєм: веселі анекдоти на вечір
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У дитинстві я обожнював Жака Кусто. Мріяв, що виросту, і теж стану дослідником дна. Але хто ж знав, що дно буде соціальне ...
- Трохи не дотягла, і мій синочок народився 1-го серпня, коли Меркурій був ще в ретрогради. Дуже переживаю — допоможіть, будь ласка, розібратися: як це може вплинути на долю мого сина. Заздалегідь дякую.
- Меркурій в ретрогради в даній ситуації дуже тривожний стан. Є висока ймовірність того, що дитину виховуватиме чеканутая матуся.
Якщо у русалок є соски і грудей, то вони відповідно ссавці, як дельфіни, а не напівриби.
Отже з русалки вийде суп, а не вуха.
Блондинка запитує у службовця зоопарку:
- А чому ваш бегемот так погано їсть морозиво?
- Дівчина, у нас заборонено годувати тварин, а голова у бегемота з іншого боку!
Терміново куплю оберіг від злих людей. Бажано вогнепальний.