З хорошим настроєм можна гори перевернути: смішні анекдоти на ранок
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Окулісту на ювілей колеги подарували штучне око. А замість кришталика в цьому оці була вставлена мініатюрна фотографія окуліста. Він покрутив подарунок в руках, помилувався і каже:
- Як добре, що я не став гінекологом !!!
Потім вона забралася на нього зверху, і він раптом став здогадуватися, що згвалтування якось не склалося.
- Вікторе Івановичу, зробіть гарний жест — позичте мені ще трошки грошей!
- Вася, грошей не дам! Але жест показати можу.
- Мам, а ось чому комп’ютер такий розумний?
- Тому що він завжди слухається свою материнську плату ...
- Дівчина, ви солодке любите?
- Так!
- Торти, варення, цукерки?
- Лікер ...