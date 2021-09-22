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З хорошим настроєм можна гори перевернути: смішні анекдоти на ранок

Автор
Анна Барабан
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З хорошим настроєм можна гори перевернути: смішні анекдоти на ранок

Веселі анекдоти, які не дадуть вам засумувати!

Окулісту на ювілей колеги подарували штучне око. А замість кришталика в цьому оці була вставлена мініатюрна фотографія окуліста. Він покрутив подарунок в руках, помилувався і каже:

- Як добре, що я не став гінекологом !!!

Потім вона забралася на нього зверху, і він раптом став здогадуватися, що згвалтування якось не склалося.

- Вікторе Івановичу, зробіть гарний жест — позичте мені ще трошки грошей!

- Вася, грошей не дам! Але жест показати можу.

- Мам, а ось чому комп’ютер такий розумний?

- Тому що він завжди слухається свою материнську плату ...

- Дівчина, ви солодке любите?

- Так!

- Торти, варення, цукерки?

- Лікер ...

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