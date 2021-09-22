Рус

Читаємо і посміхаємося: прикольні жарти для настрою

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
103
Читаємо і посміхаємося: прикольні жарти для настрою Новина оновлена 22 вересня 2021, 12:03

Підбірка смішних анекдотів, після прочитання яких ви будете посміхатися.

- Щось Гугл за запитом "businаssmаn" фігню всяку видає ...

- А що повинен?

- Про бізнесменів що-небудь.

- Так ти і питай про них, а не про людей з автобусом в жопі.

Щоб помідор, що лопнув, не запліснявів, тріщину посипте сіллю, а помідор з’їжте.

Дружина навела сьогодні порядок у своїй сумочці. Скільки всякої фігні там було! Два рази відро зі сміттям виносив.

У IKеа:

- Вітаю. Це відділ повернення?

- Вітаю. Так, що Ви хотіли повернути?

- Я хочу повернути ось це.

- А що це?

- А я не знаю. Поки збирав, ніж тільки це не було: і диван, тумба, в якийсь момент навіть перший канал ловило ...

- За що зараз платять багато грошей?

- За те, за що сорок років тому розстрілювали ...

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти #Анекдот дня #Анекдот на сьогодні #Анекдот на день
Сергій Шефір — перший помічник президента України і засновник "Студії Квартал-95"
Політика
Сергія Шефіра намагалися вбити: перші деталі НП і фото
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Сергій Шефір — перший помічник президента України і засновник "Студії Квартал-95"
Сергія Шефіра намагалися вбити: перші деталі НП і фото
Дата публікації
Категорія
Заступник голови партії «Батьківщина» Вадим Івченко
Депутати так налякані можливим розпуском, що робитимуть все, аби всидіти у своїх кріслах – нардеп Івченко
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Ковідом в Україні перехворіла вже половина населення, це призупинить нову хвилю хвороби, - лікар
Дата публікації
Категорія
В Україні за минулу добу зробили 82 243 тести на COVID-19
Кількість хворих і госпіталізованих з COVID-19 стрімко зростає
Дата публікації
Категорія
Субсидії українцям у 2021 році обіцяють виплатити всі
Українцям обіцяють залишити субсидії: що приготували нардепи