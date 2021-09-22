Читаємо і посміхаємося: прикольні жарти для настрою
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Підбірка смішних анекдотів, після прочитання яких ви будете посміхатися.
- Щось Гугл за запитом "businаssmаn" фігню всяку видає ...
- А що повинен?
- Про бізнесменів що-небудь.
- Так ти і питай про них, а не про людей з автобусом в жопі.
Щоб помідор, що лопнув, не запліснявів, тріщину посипте сіллю, а помідор з’їжте.
Дружина навела сьогодні порядок у своїй сумочці. Скільки всякої фігні там було! Два рази відро зі сміттям виносив.
У IKеа:
- Вітаю. Це відділ повернення?
- Вітаю. Так, що Ви хотіли повернути?
- Я хочу повернути ось це.
- А що це?
- А я не знаю. Поки збирав, ніж тільки це не було: і диван, тумба, в якийсь момент навіть перший канал ловило ...
- За що зараз платять багато грошей?
- За те, за що сорок років тому розстрілювали ...
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