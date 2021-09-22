Читаємо і посміхаємося: прикольні жарти для настрою

У IKеа:

- Вітаю. Це відділ повернення?

- Вітаю. Так, що Ви хотіли повернути?

- Я хочу повернути ось це.

- А що це?

- А я не знаю. Поки збирав, ніж тільки це не було: і диван, тумба, в якийсь момент навіть перший канал ловило ...