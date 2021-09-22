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Гумор на вечір: смішні жарти для підняття настрою

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Гумор на вечір: смішні жарти для підняття настрою Новина оновлена 22 вересня 2021, 17:27

Підбірка свіжих кумедних анекдотів на вечір

Нове видання "Анни Кареніної" Толстого вийшло з підзаголовком: "Хто не дивився серіал — спойлери всередині!".

Прикиньте! За два тижні до захисту диплома виходить з ладу жорсткий диск. В хмарі нічого не зберігав. І це ще добре, що я не почав писати диплом!

- На моїй роботі немає місця страху. Якщо виявиш страх — все, ти мертвий!

- А ким ви працюєте?

- Вихователькою в дитячому саду.

Вчора попросив свою дочку подати мені газету, а вона передала мені свій Айпад, сказавши, що газети зараз вже ніхто не використовує. І вона в общем-то виявилася права: у мухи не було ніяких шансів ...

Не розумію, чому власники айфонів так не люблять тих, хто з андроїдом. Що вам зробили люди без кредитів?

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