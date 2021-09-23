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Прокинулися і тут же посміхнулися: кумедні анекдоти для позитивного настрою з самого ранку

Автор
Анна Барабан
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Прокинулися і тут же посміхнулися: кумедні анекдоти для позитивного настрою з самого ранку

Чергова добірка найсмішніших жартів.

- Чому дверцята пральної машинки не можна відкрити відразу після прання? Потрібно чекати якийсь час. У чому сакральний сенс?

- Вона в цей час зав’язує колготки навколо трусів. Та й другому носку потрібен час, щоб сховатися хоча б в підодіяльник.

- Боря, чому ти не одружишся? Ти ж таки досить забезпечена людина.

- Сьома, як ти собі це уявляєш? Ось так ось узяти, привести в будинок абсолютно чужу людину і все життя її годувати?

Жена мужу:

- Ось скажи мені чесно, зі скількома жінками ти спав?

- Тільки з тобою, дорога. З іншими я не міг заснути ні разу.

Мама надсилає так багато фоток грибів, що я вже побоююся. Здається, вони взяли контроль над нею і тепер самі фотографуються.

Все-таки є на світі справедливість. До сусіда, який півроку робив ремонт і щодня будив нас спозаранку гуркотом перфоратора, після закінчення ремонту переїхала теща. На ПМЖ!

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#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти