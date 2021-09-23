Прокинулися і тут же посміхнулися: кумедні анекдоти для позитивного настрою з самого ранку

- Чому дверцята пральної машинки не можна відкрити відразу після прання? Потрібно чекати якийсь час. У чому сакральний сенс?

- Вона в цей час зав’язує колготки навколо трусів. Та й другому носку потрібен час, щоб сховатися хоча б в підодіяльник.