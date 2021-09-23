Прокинулися і тут же посміхнулися: кумедні анекдоти для позитивного настрою з самого ранку
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- Чому дверцята пральної машинки не можна відкрити відразу після прання? Потрібно чекати якийсь час. У чому сакральний сенс?
- Вона в цей час зав’язує колготки навколо трусів. Та й другому носку потрібен час, щоб сховатися хоча б в підодіяльник.
- Боря, чому ти не одружишся? Ти ж таки досить забезпечена людина.
- Сьома, як ти собі це уявляєш? Ось так ось узяти, привести в будинок абсолютно чужу людину і все життя її годувати?
Жена мужу:
- Ось скажи мені чесно, зі скількома жінками ти спав?
- Тільки з тобою, дорога. З іншими я не міг заснути ні разу.
Мама надсилає так багато фоток грибів, що я вже побоююся. Здається, вони взяли контроль над нею і тепер самі фотографуються.
Все-таки є на світі справедливість. До сусіда, який півроку робив ремонт і щодня будив нас спозаранку гуркотом перфоратора, після закінчення ремонту переїхала теща. На ПМЖ!