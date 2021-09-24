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Для тих, хто раптово засумував: веселі жарти для відмінного настрою

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Для тих, хто раптово засумував: веселі жарти для відмінного настрою Новина оновлена 24 вересня 2021, 12:02

Смішні анекдоти, які піднімуть вам настрій.

- Люблю жопастих!

- ... Пане Ньютоне, ми не можемо так записати.

- Ханжі .... ладно, пишіть: чим більша маса, тим більша сила тяжіння.

- Тебе не засмучує той факт, що всі твої знайомі вже давно одружені?

- Засмучує. Але я не знаю, як їм допомогти.

Невдачею закінчився виступ гімнастки з Кувейту. Під час виконання потрійного піруета з розворотом вона зачепилася паранджею за бруси.

Чи знаєте ви, що найважча робота в Азії — сидіти на заводі по пакуванню горіхів і надгризати фісташки?

- Ви вважаєте себе інтернет-залежною людиною?

- Відповів в ЛС.

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