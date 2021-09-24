Для тих, хто раптово засумував: веселі жарти для відмінного настрою
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- Люблю жопастих!
- ... Пане Ньютоне, ми не можемо так записати.
- Ханжі .... ладно, пишіть: чим більша маса, тим більша сила тяжіння.
- Тебе не засмучує той факт, що всі твої знайомі вже давно одружені?
- Засмучує. Але я не знаю, як їм допомогти.
Невдачею закінчився виступ гімнастки з Кувейту. Під час виконання потрійного піруета з розворотом вона зачепилася паранджею за бруси.
Чи знаєте ви, що найважча робота в Азії — сидіти на заводі по пакуванню горіхів і надгризати фісташки?
- Ви вважаєте себе інтернет-залежною людиною?
- Відповів в ЛС.