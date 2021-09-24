Посміхнися на всі 32: гуморні анекдоти для підняття настрою
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- Привіт, чим займаєшся?
- Так ось нічим. думаю, може до тебе в гості заглянути?
- А що, давай, я радий буду! Прихопи в магазині тортик і приходь.
- Тортик що, навіщо?
- А ми його поставимо в холодильник і будемо пити горілку.
- А-а, зрозумів! Зараз буду.
З казки «Принцеса на горошині»:
- Як вам спалося, мила дівчина?
- Я всю ніч не стулила очей. Спочатку я з’їла якусь горошину, а потім зі мною та-а-аке почалося! ..
Оголошення в одеському готелі: «Дорогі гості, якщо вам таки шо потрібно, звертайтеся до мене, я вам поясню, як без цього обійтися. Керуючий готелю».
- Як поміряти температуру собаці?
- У тебе електронний градусник є?
- Є!
- Ну тоді все просто, засовуєш градусник їй в зад і тримаєш поки не запищить.
- Градусник, або собака?
Гуманітарним складом розуму зазвичай називають відсутність математичного.