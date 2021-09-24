Посміхнися на всі 32: гуморні анекдоти для підняття настрою

- Привіт, чим займаєшся?

- Так ось нічим. думаю, може до тебе в гості заглянути?

- А що, давай, я радий буду! Прихопи в магазині тортик і приходь.

- Тортик що, навіщо?

- А ми його поставимо в холодильник і будемо пити горілку.

- А-а, зрозумів! Зараз буду.