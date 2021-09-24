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Посміхнися на всі 32: гуморні анекдоти для підняття настрою

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Посміхнися на всі 32: гуморні анекдоти для підняття настрою Новина оновлена 24 вересня 2021, 19:28

Підбірка смішних анекдотів, після прочитання яких ви будете посміхатися.

- Привіт, чим займаєшся?

- Так ось нічим. думаю, може до тебе в гості заглянути?

- А що, давай, я радий буду! Прихопи в магазині тортик і приходь.

- Тортик що, навіщо?

- А ми його поставимо в холодильник і будемо пити горілку.

- А-а, зрозумів! Зараз буду.

З казки «Принцеса на горошині»:

- Як вам спалося, мила дівчина?

- Я всю ніч не стулила очей. Спочатку я з’їла якусь горошину, а потім зі мною та-а-аке почалося! ..

Оголошення в одеському готелі: «Дорогі гості, якщо вам таки шо потрібно, звертайтеся до мене, я вам поясню, як без цього обійтися. Керуючий готелю».

- Як поміряти температуру собаці?

- У тебе електронний градусник є?

- Є!

- Ну тоді все просто, засовуєш градусник їй в зад і тримаєш поки не запищить.

- Градусник, або собака?

Гуманітарним складом розуму зазвичай називають відсутність математичного.

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