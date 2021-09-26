Всесвітній день контрацепції: смішні анекдоти і картинки для позитивного настрою
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Дві подруги:
- Маш, а як спіраль діє?
- Ну, як — уяви: біжить сперматозоїд по спіралі ... біжить, голова закрутилася, впав — здох.
Перерваний статевий акт — найбільш ненадійний спосіб контрацепції. Але чомусь саме їм завжди користуються мої батьки. Коли несподівано приходять додому.
Сексопатолог — пацієнтці:
- Ви користуєтеся ще якимись засобами контрацепції, крім свого характеру?
- Які протизаплідні пігулки ви могли б мені порадити? — запитує дівчина у аптекаря.
- Ось ці. Моя дружина їх регулярно приймає.
- А я можу зустрітися з вашою дружиною, щоб задати їй деякі питання?
- Звичайно, але тільки ненадовго. З нашими п’ятнадцятьма дітьми у неї не так багато часу на балачки.
Мета виправдовує протизаплідні срeдства.
Зайшли в аптеку. Я, чоловік і середній син (7 років). Купую таблетки протизаплідні. Синові цікаво:
- А що це за таблетки? А ти що, захворіла? А навіщо вони тоді тобі? А від чого вони тоді?
- Це таблетки від дітей, — не витримую я і «рублю правду-матку».
Син злякано:
- Від нових ... або від старих?
Дочка запитує маму:
- Можна я піду з хлопчиками на нічну риболовлю?
- Можна, тільки не забудь накопати концратептивів.