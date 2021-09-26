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Всесвітній день контрацепції: смішні анекдоти і картинки для позитивного настрою

Автор
Анна Барабан
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Всесвітній день контрацепції: смішні анекдоти і картинки для позитивного настрою

Кумедна підбірка анекдотів, які зроблять ваш день веселим!

Дві подруги:

- Маш, а як спіраль діє?

- Ну, як — уяви: біжить сперматозоїд по спіралі ... біжить, голова закрутилася, впав — здох.

Перерваний статевий акт — найбільш ненадійний спосіб контрацепції. Але чомусь саме їм завжди користуються мої батьки. Коли несподівано приходять додому.

Сексопатолог — пацієнтці:

- Ви користуєтеся ще якимись засобами контрацепції, крім свого характеру?

- Які протизаплідні пігулки ви могли б мені порадити? — запитує дівчина у аптекаря.

- Ось ці. Моя дружина їх регулярно приймає.

- А я можу зустрітися з вашою дружиною, щоб задати їй деякі питання?

- Звичайно, але тільки ненадовго. З нашими п’ятнадцятьма дітьми у неї не так багато часу на балачки.

Мета виправдовує протизаплідні срeдства.

Зайшли в аптеку. Я, чоловік і середній син (7 років). Купую таблетки протизаплідні. Синові цікаво:

- А що це за таблетки? А ти що, захворіла? А навіщо вони тоді тобі? А від чого вони тоді?

- Це таблетки від дітей, — не витримую я і «рублю правду-матку».

Син злякано:

- Від нових ... або від старих?

Дочка запитує маму:

- Можна я піду з хлопчиками на нічну риболовлю?

- Можна, тільки не забудь накопати концратептивів.

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