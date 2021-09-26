Всесвітній день контрацепції: смішні анекдоти і картинки для позитивного настрою

Зайшли в аптеку. Я, чоловік і середній син (7 років). Купую таблетки протизаплідні. Синові цікаво:

- А що це за таблетки? А ти що, захворіла? А навіщо вони тоді тобі? А від чого вони тоді?

- Це таблетки від дітей, — не витримую я і «рублю правду-матку».

Син злякано:

- Від нових ... або від старих?