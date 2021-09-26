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Впусти жарт в свій будинок: сміховинні анекдоти на день

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Впусти жарт в свій будинок: сміховинні анекдоти на день

Смішні анекдоти, які піднімуть вам настрій

Зайшла перевірити баланс карти і виявила, що там немає грошей на квартиру в центрі Києва. Хтось стикався з таким?

Анекдоти
Анекдоти

Коли я був маленький, мій батько відплив на човні далеко від берега і викинув мене за борт. Я доплив до берега і написав на батька заяву в поліцію. Так я навчився писати.

Анекдоти
Анекдоти

- Хочете, розповім ходячий анекдот?

- Ходячий? А як це? Ну, розкажіть.

- Ну ось, поки ви думали, він уже пішов.

Анекдоти
Анекдоти

- Ваші ноги нагадують мені архітектуру Парижа!

- Що, Ейфелеву вежу?

- Ні, Тріумфальну арку...

Анекдоти
Анекдоти

- Учора зізнався нареченій у всіх своїх гріхах!

- Ну і що?

- Не допомогло, весілля через три тижні.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти