Впусти жарт в свій будинок: сміховинні анекдоти на день
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Зайшла перевірити баланс карти і виявила, що там немає грошей на квартиру в центрі Києва. Хтось стикався з таким?
Коли я був маленький, мій батько відплив на човні далеко від берега і викинув мене за борт. Я доплив до берега і написав на батька заяву в поліцію. Так я навчився писати.
- Хочете, розповім ходячий анекдот?
- Ходячий? А як це? Ну, розкажіть.
- Ну ось, поки ви думали, він уже пішов.
- Ваші ноги нагадують мені архітектуру Парижа!
- Що, Ейфелеву вежу?
- Ні, Тріумфальну арку...
- Учора зізнався нареченій у всіх своїх гріхах!
- Ну і що?
- Не допомогло, весілля через три тижні.