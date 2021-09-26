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Позитивна вечірня нотка: гуморні жарти для вашої посмішки

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Позитивна вечірня нотка: гуморні жарти для вашої посмішки

Свіжа порція гумору спеціально для наших читачів

Моя дівчина — адвокат. Коли я приходжу з роботи розлючений і злий на весь світ, вона гладить мене по голові і ніжним співчуваючим голосом говорить: "Ну, хочеш — завали їх усіх, а я тебе виправдаю".

Анекдоти
Анекдоти

Прапорщик Сидоренко за час проходження служби вкрав стільки бензину і солярки з армійських складів, що в пеклі горів в два рази яскравіше своїх колег.

Анекдоти
Анекдоти

Вирішив хлопець над своєю подругою приколотися, і підклав їй тест на вагітність, де червоною ручкою заздалегідь підмалював смужку. Його вбила фраза подруги:

- Зая, а що значать три смужки на тесті?

Анекдоти
Анекдоти

Зустрічаються два програмісти.

- Ти чого такий сумний?

- Та щось з досом.

- Висне, глючить?

- Так ді, просто дасморк.

Анекдоти
Анекдоти

Кулінарна тема на медичному форумі:

- Ріжете м’ясо, кладете його на сковороду, смажите, десь між другим і третім ступенем опіку, додаєте овочі...

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти