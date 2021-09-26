Позитивна вечірня нотка: гуморні жарти для вашої посмішки
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Моя дівчина — адвокат. Коли я приходжу з роботи розлючений і злий на весь світ, вона гладить мене по голові і ніжним співчуваючим голосом говорить: "Ну, хочеш — завали їх усіх, а я тебе виправдаю".
Прапорщик Сидоренко за час проходження служби вкрав стільки бензину і солярки з армійських складів, що в пеклі горів в два рази яскравіше своїх колег.
Вирішив хлопець над своєю подругою приколотися, і підклав їй тест на вагітність, де червоною ручкою заздалегідь підмалював смужку. Його вбила фраза подруги:
- Зая, а що значать три смужки на тесті?
Зустрічаються два програмісти.
- Ти чого такий сумний?
- Та щось з досом.
- Висне, глючить?
- Так ді, просто дасморк.
Кулінарна тема на медичному форумі:
- Ріжете м’ясо, кладете його на сковороду, смажите, десь між другим і третім ступенем опіку, додаєте овочі...