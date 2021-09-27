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Ранковий заряд позитиву гарантований: свіжі анекдоти

Автор
Тетяна Кармазіна
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Ранковий заряд позитиву гарантований: свіжі анекдоти

Самі сміховинні жарти, які зроблять ваш ранок

Стою на балконі, йде мужик, звичайний такий мужик, але з зелененьким дитячим рюкзаком за спиною. Згортає за ріг, йде до школи. Ну думаю, забув дядько дитині своїй рюкзак залишити. Але буквально через кілька секунд, з лицем що виражає крайню ступінь відчаю, вибігає з-за рогу і біжить до метро. Ну думаю, мабуть забув дитину.

Анекдоти
Анекдоти

- Ти мене кохаєш?

- Так я просто зачарований твоєю красою!

- Кинь тоді пити.

- Як?! Відмовитися від тебе?!

Анекдоти
Анекдоти

Коли чую фрази, типу: "Людей люблять не за зовнішність, а за характер", це мене аж ніяк не заспокоює. Тому що характер у мене ще гірше.

Анекдоти
Анекдоти

Позбавляємо від алкогольної і наркотичної залежності за один сеанс. Постійним клієнтам — знижка!

Анекдоти
Анекдоти

У ресторані дзвонить телефон:

- Можу я замовити у вас столик?

Офіціант крізь зуби:

- Скільки разів вам говорити, що ми тут не займаємося продажем меблів?!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти