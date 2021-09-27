Ранковий заряд позитиву гарантований: свіжі анекдоти
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Стою на балконі, йде мужик, звичайний такий мужик, але з зелененьким дитячим рюкзаком за спиною. Згортає за ріг, йде до школи. Ну думаю, забув дядько дитині своїй рюкзак залишити. Але буквально через кілька секунд, з лицем що виражає крайню ступінь відчаю, вибігає з-за рогу і біжить до метро. Ну думаю, мабуть забув дитину.
- Ти мене кохаєш?
- Так я просто зачарований твоєю красою!
- Кинь тоді пити.
- Як?! Відмовитися від тебе?!
Коли чую фрази, типу: "Людей люблять не за зовнішність, а за характер", це мене аж ніяк не заспокоює. Тому що характер у мене ще гірше.
Позбавляємо від алкогольної і наркотичної залежності за один сеанс. Постійним клієнтам — знижка!
У ресторані дзвонить телефон:
- Можу я замовити у вас столик?
Офіціант крізь зуби:
- Скільки разів вам говорити, що ми тут не займаємося продажем меблів?!