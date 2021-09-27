Ранковий заряд позитиву гарантований: свіжі анекдоти

Стою на балконі, йде мужик, звичайний такий мужик, але з зелененьким дитячим рюкзаком за спиною. Згортає за ріг, йде до школи. Ну думаю, забув дядько дитині своїй рюкзак залишити. Але буквально через кілька секунд, з лицем що виражає крайню ступінь відчаю, вибігає з-за рогу і біжить до метро. Ну думаю, мабуть забув дитину.