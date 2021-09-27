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Сміх без причини — ознака гарного настрою: веселі анекдоти

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Сміх без причини — ознака гарного настрою: веселі анекдоти Новина оновлена 27 вересня 2021, 11:32

Сьогодні ми підготували для вас нову порцію смішних анекдотів.

Сімейна сварка:

- Йося, якщо ти мене доведеш, що зі мною трапиться інфаркт, то тебе не буде кому поховати!

На 4-му тижні веганської дієти голова буквально прояснилася і стала працювати набагато краще.

Я зрозумів, що пора зав’язувати з цією фігнею.

Раніше у мене було дві собаки. Коли їм треба було давати ліки, я клав його в миску і командував: «Їсти!». Зараз у мене кіт, і для годування його таблетками у мене є товсті рукавички, ковдра і махровий халат.

Нинішні учні ходять з величезними рюкзаками з тоннами підручників і зошитів.

Школа з дитинства готує їх до того, що вони будуть працювати в доставленні їжі.

Лена замислилася, що, напевно, якось неправильно живе, коли, розкриваючи подарунки на своєму дні народження, виявила вже п’ятий штопор.

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