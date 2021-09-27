Розбавте вечір яскравими фарбами: жарти для гарного настрою
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Довелося мені побувати на веганскому весіллі. Вперше на моїй пам’яті батько нареченої не наливав нишком за рогом, а роздавав тихесенько котлети з контейнера.
- У моєї дружини багато на що алергія — на бібліотечний пил, на кінську лупу...
- Ну все, не бути їй кінним бібліотекарем.
- Маша, але це ж вже другий день весілля. Давай не підемо. Ніхто і не помітить.
- Ні, Вась, помітять. Весілля-то наше.
Мені здається, що виробники нас обманюють, тому що гель після гоління від роздратування ніфіга не допомагає, як всі дратували мене, так і продовжують дратувати.
Дружина стоїть біля дзеркала і каже чоловікові:
- Мені здається, що я страшна, дорогий скажи який-небудь комплімент!
- У тебе чудовий зір!