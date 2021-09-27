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Розбавте вечір яскравими фарбами: жарти для гарного настрою

Автор
Тетяна Кармазіна
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Розбавте вечір яскравими фарбами: жарти для гарного настрою

Ці анекдоти подарують вам чудовий настрій на весь вечір

Довелося мені побувати на веганскому весіллі. Вперше на моїй пам’яті батько нареченої не наливав нишком за рогом, а роздавав тихесенько котлети з контейнера.

Анекдоти
Анекдоти

- У моєї дружини багато на що алергія — на бібліотечний пил, на кінську лупу...

- Ну все, не бути їй кінним бібліотекарем.

Анекдоти
Анекдоти

- Маша, але це ж вже другий день весілля. Давай не підемо. Ніхто і не помітить.

- Ні, Вась, помітять. Весілля-то наше.

Анекдоти
Анекдоти

Мені здається, що виробники нас обманюють, тому що гель після гоління від роздратування ніфіга не допомагає, як всі дратували мене, так і продовжують дратувати.

Анекдоти
Анекдоти

Дружина стоїть біля дзеркала і каже чоловікові:

- Мені здається, що я страшна, дорогий скажи який-небудь комплімент!

- У тебе чудовий зір!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти