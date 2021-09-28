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Розбавте свій яскравими фарбами: анекдоти для відмінного настрою

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Розбавте свій яскравими фарбами: анекдоти для відмінного настрою Новина оновлена 28 вересня 2021, 11:58

Підбірка смішних анекдотів, після прочитання яких ви будете посміхатися весь день!

Дружина пристає до чоловіка з дурним питанням:

- А ти мені зраджував коли-небудь?

Чоловік:

- Звісно, будь-який джентльмен повинен змінити свою дружину.

Звичайно істерика, сльози ...

Чоловік:

- Та не переживай ти, я тобі тільки один раз змінив, та й то прізвище.

Є список журналу ФОРБС, є список боржників за комунальні послуги на двері вашого під’їзду, якщо вас немає ні в одному з цих списків, значить ви належите до середнього класу.

Довелося мені побувати на веганскому весіллі.

Вперше на моїй пам’яті батько нареченої не наливав нишком за рогом, а роздавав тихесенько котлети з контейнера.

Сьогодні проходив з сином повз спортмайданчики. Він запитує:

- Папа, а у вас в дитинстві вже були залізні турніки або ви на гілках дерев підтягувалися?

Якби про нашу історію кохання зняли фільм і показали на Каннському кінофестивалі, ми б отримали пальмової гілкою по морді.

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