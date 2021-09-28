Розбавте свій яскравими фарбами: анекдоти для відмінного настрою
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Дружина пристає до чоловіка з дурним питанням:
- А ти мені зраджував коли-небудь?
Чоловік:
- Звісно, будь-який джентльмен повинен змінити свою дружину.
Звичайно істерика, сльози ...
Чоловік:
- Та не переживай ти, я тобі тільки один раз змінив, та й то прізвище.
Є список журналу ФОРБС, є список боржників за комунальні послуги на двері вашого під’їзду, якщо вас немає ні в одному з цих списків, значить ви належите до середнього класу.
Довелося мені побувати на веганскому весіллі.
Вперше на моїй пам’яті батько нареченої не наливав нишком за рогом, а роздавав тихесенько котлети з контейнера.
Сьогодні проходив з сином повз спортмайданчики. Він запитує:
- Папа, а у вас в дитинстві вже були залізні турніки або ви на гілках дерев підтягувалися?
Якби про нашу історію кохання зняли фільм і показали на Каннському кінофестивалі, ми б отримали пальмової гілкою по морді.