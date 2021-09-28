Гумор на вечір: смішні жарти для підняття настрою

У сприйнятті менеджера чайник закипить швидше, якщо на нього пильно дивитися і регулярно запитувати «А яка зараз температура? Коли плануєш довести до 100 °? А ми можемо закипіти при 80 °?» Потім він п’є гарячу, але сиру воду і вважає, що з усім впорався.