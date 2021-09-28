Гумор на вечір: смішні жарти для підняття настрою
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- Хто-небудь у вашій родині страждав психічними розладами?
- Ніхто не страждав, всім подобалося.
Якщо зустрічатися виключно з алкоголіками і наркоманами, у вас ніколи не буде колишніх. Тому що колишніх алкоголіків і наркоманів не буває.
У сприйнятті менеджера чайник закипить швидше, якщо на нього пильно дивитися і регулярно запитувати «А яка зараз температура? Коли плануєш довести до 100 °? А ми можемо закипіти при 80 °?» Потім він п’є гарячу, але сиру воду і вважає, що з усім впорався.
Сьогодні була дуже дивна ситуація в поліклініці. Ходив до офтальмолога, мені сказали «йдіть в 102 кабінет, вас подивиться мікрохірург», я заходжу, а там лікар нормальних розмірів.
Чоловік розлив каву на новий килим.
Підкажіть будь ласка як відмити плями крові.