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Гумор на вечір: смішні жарти для підняття настрою

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Гумор на вечір: смішні жарти для підняття настрою Новина оновлена 28 вересня 2021, 18:14

Смішні анекдоти, які піднімуть вам настрій.

- Хто-небудь у вашій родині страждав психічними розладами?

- Ніхто не страждав, всім подобалося.

Якщо зустрічатися виключно з алкоголіками і наркоманами, у вас ніколи не буде колишніх. Тому що колишніх алкоголіків і наркоманів не буває.

У сприйнятті менеджера чайник закипить швидше, якщо на нього пильно дивитися і регулярно запитувати «А яка зараз температура? Коли плануєш довести до 100 °? А ми можемо закипіти при 80 °?» Потім він п’є гарячу, але сиру воду і вважає, що з усім впорався.

Сьогодні була дуже дивна ситуація в поліклініці. Ходив до офтальмолога, мені сказали «йдіть в 102 кабінет, вас подивиться мікрохірург», я заходжу, а там лікар нормальних розмірів.

Чоловік розлив каву на новий килим.

Підкажіть будь ласка як відмити плями крові.

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