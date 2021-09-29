Посмішка і сміх врятує нас усіх: відмінні жарти для гарного настрою з самого ранку

- Роза Марківна, мені рекомендували вас як досвідченого психотерапевта ...

- ... і що нас турбує?

- Осінь, нудьга, ні з ким випити Хересу, поговорити і заснути в позі ложок ...

- Називайте мене просто: Роза. Я за штопором.