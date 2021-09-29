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Посмішка і сміх врятує нас усіх: відмінні жарти для гарного настрою з самого ранку

Автор
Анна Барабан
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Посмішка і сміх врятує нас усіх: відмінні жарти для гарного настрою з самого ранку

Крута добірка анекдотів, які зроблять ваш ранок.

- Товариш прапорщик, а бувають розумні собаки?

- Бувають, рядовий. Іноді навіть розумніші господарів. У мене була така ...

- Пацани, не пам’ятаєте, як можна вбити Кащея Безсмертного?

- Точно не пам’ятаю, але, по-моєму, яйце розбити треба.

- Та так будь-якого мужика вбити можна! ...

Почув від сусідської дівчинки:

- Баю-баюшки баю, як не ляжеш на краю, Прийде дідусь Бабай, і відключить вам Вай-Фай! Злякався ...

Вчора ввечері їду в трамваї. Спереду сидить сімейство з донькою-чомучкою. Тут заходить жінка в хіджабі і малятко видає:

- Тато, а чому цей привид чорний? Такі хіба бувають?

- Роза Марківна, мені рекомендували вас як досвідченого психотерапевта ...

- ... і що нас турбує?

- Осінь, нудьга, ні з ким випити Хересу, поговорити і заснути в позі ложок ...

- Називайте мене просто: Роза. Я за штопором.

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