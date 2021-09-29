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Чи не ушнюк, а отоларинголог: анекдоти про лорів, які змусять вас сміятися

Автор
Анна Барабан
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Чи не ушнюк, а отоларинголог: анекдоти про лорів, які змусять вас сміятися Новина оновлена 29 вересня 2021, 12:07

Забавні прикольчики, які зроблять ваш день трохи веселіше і яскравіше!

У поліклінніку приходить старенька. Їй попадається на шляху молодий лікар.

Старенька починає його катувати:

- Милокост, а ушнюк в який приймає?

- Чи не ушнюк, бабуся, а отоларинголог, він в п’ятому.

- А глазнюк де?

- Чи не глазнюк, а окуліст. У дев’ятому кабінеті.

- А сам-то ти хто будеш?

- По-вашому, бабуся, п ** дюк, а так взагалі-то гінеколог.

Зібралися лікарі на п’янку. Скаржаться один одному, що робота ця їм уже набридла.

Стоматолог:

- У мене оскома від цієї безглуздої роботи!

Офтальмолог:

- Бачити цю роботу вже не можу!

Отоларинголог:

- Ця робота мені вже поперек горла!

Гінеколог:

- Ну, я так думаю, ми з проктологом нічого нового не скажемо ...

Комісія у військкоматі. Лікар-отоларинголог (пошепки):

- Дев’яносто п’ять.

Призовник (обурено):

- Чого так дорого ?!

Кінець дня. Прийом у ЛОРа, злого на всіх і вся ... Заходить наступний:

- Доктор, до вас можна?

Лікар, що не дивлячись:

- Вали звідси!

- Але ви ж мене ще не оглянули ...

- Добре, скажіть "а-а-а" ...

- А-а-а ...

- А тепер вали звідси!

Вчора було скоєно напад на ЛОРа. Бандити виявилися агресивними, але послідовними: спочатку в вухо, потім в горло, потім в ніс.

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