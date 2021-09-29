Чи не ушнюк, а отоларинголог: анекдоти про лорів, які змусять вас сміятися
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У поліклінніку приходить старенька. Їй попадається на шляху молодий лікар.
Старенька починає його катувати:
- Милокост, а ушнюк в який приймає?
- Чи не ушнюк, бабуся, а отоларинголог, він в п’ятому.
- А глазнюк де?
- Чи не глазнюк, а окуліст. У дев’ятому кабінеті.
- А сам-то ти хто будеш?
- По-вашому, бабуся, п ** дюк, а так взагалі-то гінеколог.
Зібралися лікарі на п’янку. Скаржаться один одному, що робота ця їм уже набридла.
Стоматолог:
- У мене оскома від цієї безглуздої роботи!
Офтальмолог:
- Бачити цю роботу вже не можу!
Отоларинголог:
- Ця робота мені вже поперек горла!
Гінеколог:
- Ну, я так думаю, ми з проктологом нічого нового не скажемо ...
Комісія у військкоматі. Лікар-отоларинголог (пошепки):
- Дев’яносто п’ять.
Призовник (обурено):
- Чого так дорого ?!
Кінець дня. Прийом у ЛОРа, злого на всіх і вся ... Заходить наступний:
- Доктор, до вас можна?
Лікар, що не дивлячись:
- Вали звідси!
- Але ви ж мене ще не оглянули ...
- Добре, скажіть "а-а-а" ...
- А-а-а ...
- А тепер вали звідси!
Вчора було скоєно напад на ЛОРа. Бандити виявилися агресивними, але послідовними: спочатку в вухо, потім в горло, потім в ніс.