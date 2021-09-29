Чи не ушнюк, а отоларинголог: анекдоти про лорів, які змусять вас сміятися

Зібралися лікарі на п’янку. Скаржаться один одному, що робота ця їм уже набридла.

Стоматолог:

- У мене оскома від цієї безглуздої роботи!

Офтальмолог:

- Бачити цю роботу вже не можу!

Отоларинголог:

- Ця робота мені вже поперек горла!

Гінеколог:

- Ну, я так думаю, ми з проктологом нічого нового не скажемо ...