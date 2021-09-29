З хорошим настроєм можна гори перевернути: смішні анекдоти на вечір
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Подзвонили з банку, і сказали, що на моєму рахунку спостерігається тривожна активність. Невже хтось грошей прислав?
Пам’ятаю, дивився у бабусі на старі фотки 20-40Х рр. Всі мужики на фотках в овчині, кожухах, ватниках, валянках ... і бабуся каже: "Ось дивись, як раніше мужики одягалися, можна всю ніч на снігу п’яним спати, а ви, дурні навіть підшаники не носіть!"
- Ти знаєш, від мене пішла дружина.
- Тоді візьми пляшку горілки і утопи в ній своє гоpе.
- Hичего не вийде.
- Що, грошей немає?
- Гроші є. Гоpя немає.
У нас по місту розвісили соціальні плакати, де красується напис: "Або пити, або водити автомобіль, щось одне!". Це що ж виходить, раз у мене немає автомобіля, то вибору у мене і немає, виходить! ?
Розмова двох психіатрів:
- У мене зараз дуже цікавий випадок з роздвоєнням особистості!
- Так, і що ж в ньому цікавого!
- Справа в тому, що кожного я умовив платити мені за лікування!