Саме час посміхнутися: нові анекдоти
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- Алло, це гаряча лінія для підтримки алкоголіків?
- Так, чим можемо допомогти?
- Скажіть, будь ласка, як приготувати Pіnа Colada...
Англієць, який повернувся після сімейної відпустки в Австралії, ділиться враженнями зі своїм приятелем:
- Чудова країна! Там, де ми жили, було все, що тільки побажаєш. Бари для мене, прекрасний пляж для дітей, сонце для дружини і акула для моєї тещі.
- Лікарю, я чую чийсь голос, дуже часто, я хворий?
- Думаю, це через кільця.
- Ви про що, доктор?
- Ви одружені!
Піп:
- Сімейні пари возз’єднуються на небесах тільки з останнім подружжям.
- А як бути, якщо жінка вийшла всього один раз, а її чоловік — двічі одружувався, то виходить, він повинен жити з обома?
По суті, життя — це безпрограшна лотерея!
В кінці шляху кожен з нас отримає по земельній ділянці...