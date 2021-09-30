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Саме час посміхнутися: нові анекдоти

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Саме час посміхнутися: нові анекдоти Новина оновлена 30 вересня 2021, 11:30

Підбірка свіжих кумедних анекдотів

- Алло, це гаряча лінія для підтримки алкоголіків?

- Так, чим можемо допомогти?

- Скажіть, будь ласка, як приготувати Pіnа Colada...

Англієць, який повернувся після сімейної відпустки в Австралії, ділиться враженнями зі своїм приятелем:

- Чудова країна! Там, де ми жили, було все, що тільки побажаєш. Бари для мене, прекрасний пляж для дітей, сонце для дружини і акула для моєї тещі.

- Лікарю, я чую чийсь голос, дуже часто, я хворий?

- Думаю, це через кільця.

- Ви про що, доктор?

- Ви одружені!

Піп:

- Сімейні пари возз’єднуються на небесах тільки з останнім подружжям.

- А як бути, якщо жінка вийшла всього один раз, а її чоловік — двічі одружувався, то виходить, він повинен жити з обома?

По суті, життя — це безпрограшна лотерея!

В кінці шляху кожен з нас отримає по земельній ділянці...

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти