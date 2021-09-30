Саме час посміхнутися: нові анекдоти

Англієць, який повернувся після сімейної відпустки в Австралії, ділиться враженнями зі своїм приятелем:

- Чудова країна! Там, де ми жили, було все, що тільки побажаєш. Бари для мене, прекрасний пляж для дітей, сонце для дружини і акула для моєї тещі.