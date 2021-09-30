Ліки від нудьги замовляли? Порція смішних жартів для настрою
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Батько лає сина за погану успішність у школі:
- Чому у тебе суцільно трійки з усіх предметів, куди ти поступиш?
Син:
- У мене з географії п’ять.
Батько:
- Значить, будеш за заводі глобуси робити.
По дорозі на роботу зрозуміла про себе: я — жінка-коргі. Це коли відчуваєш себе королівської сукою, але перехожі обертаються швидше за все тому, що ти лапками смішно перебираєш і жопка на буханку схожа.
Цирк, оголошують новий номер:
- А зараз вийде хлопчик з феноменальною пам’яттю і обісцить всіх з першого і другого ряду.
Люди з першого і другого ряду починають пересідати.
- Можете залишатися на місцях, я ж сказав, хлопчик з феноменальною пам’яттю!
Що за політика подвійних стандартів? Коли ти маленький — всі обурюються, що ти не спиш, а бігаєш. А коли ти виріс — все обурюються, що ти спиш, а не бігаєш!
А все таки не дає спокою питання. Як ці священнослужителі примудряються постити так, щоб потім ряса не налазила на живіт?