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Самі сміховинні жарти про вегетаріанців для відмінного настрою з ранку

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
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Самі сміховинні жарти про вегетаріанців для відмінного настрою з ранку

1 жовтня відзначається Всесвітній день вегетаріанства. Для вас свіжа порція юморних анекдотів до свята

Ніколи не пробував м’ясо, тому що ріс в сім’ї вегетаріанців. Нещодавно застукав своїх батьків за поїданням м’яса. Виявилося, що вони просто економили на мені всі ці роки.

Ось вегетаріанці докоряють нас, що ми їмо трупи тварин. А самі поїдають трупи рослин.

М’ясокомбінату потрібні головотяпи, різчики по м’ясу і вантажники-вегетаріанці.

Людожери-вегетаріанці — це особини, улюбленою стравою яких є людина-овоч.

Став вегетаріанцем. Перейшов на травичку.

Теги:
#Вегетаріанці #Жарти #Гумор #Анекдоти #Всесвітній день вегетаріанства