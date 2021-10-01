Самі сміховинні жарти про вегетаріанців для відмінного настрою з ранку
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Ніколи не пробував м’ясо, тому що ріс в сім’ї вегетаріанців. Нещодавно застукав своїх батьків за поїданням м’яса. Виявилося, що вони просто економили на мені всі ці роки.
Ось вегетаріанці докоряють нас, що ми їмо трупи тварин. А самі поїдають трупи рослин.
М’ясокомбінату потрібні головотяпи, різчики по м’ясу і вантажники-вегетаріанці.
Людожери-вегетаріанці — це особини, улюбленою стравою яких є людина-овоч.
Став вегетаріанцем. Перейшов на травичку.