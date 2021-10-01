Розбавте свій день яскравими фарбами: жарти, які посміхнуть
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 4
Студент медичного коледжу обурений низькою оцінкою.
- Пане професоре, я прослухав усі Ваші лекції, прочитав всі роботи і виконав всі завдання!
- Хлопче, коли я воював, у нас в гарнізоні був осел. Він пройшов з нами всі битви, на ньому возили снаряди в найбільших битвах, але він так і залишився ослом.
- Дівчино, ваші очі такі прекрасні, з глузду можна з’їхати.
- Ти ще мою жопу не бачив, а то з психлікарень вилазити не будеш.
- Я намагаюся завжди поводитися так, щоб мене ніхто не розумів.
- Чому?
- Якщо зрозуміють, відразу вб’ють.
Будь ласка, виберіть правильний варіант:
1. Ранок починається з міцної кави і легкого сніданку.
2. Ранок починається з ніжного поцілунку коханої людини.
3. Ранок починається з червоних очей, хворої голови і думки "Краще б я здох".
Батьки на сімейній раді:
- Синку! Ми всі з понеділка починаємо нове життя! Я кину худнути, тато кине палити. А ти?
- Я можу кинути школу...