Розбавте свій день яскравими фарбами: жарти, які посміхнуть

Студент медичного коледжу обурений низькою оцінкою.

- Пане професоре, я прослухав усі Ваші лекції, прочитав всі роботи і виконав всі завдання!

- Хлопче, коли я воював, у нас в гарнізоні був осел. Він пройшов з нами всі битви, на ньому возили снаряди в найбільших битвах, але він так і залишився ослом.