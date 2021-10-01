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Розбавте свій день яскравими фарбами: жарти, які посміхнуть

Автор
Тетяна Кармазіна
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Розбавте свій день яскравими фарбами: жарти, які посміхнуть

Підбірка смішних анекдотів, після прочитання яких ви будете сміятися весь день

Студент медичного коледжу обурений низькою оцінкою.

- Пане професоре, я прослухав усі Ваші лекції, прочитав всі роботи і виконав всі завдання!

- Хлопче, коли я воював, у нас в гарнізоні був осел. Він пройшов з нами всі битви, на ньому возили снаряди в найбільших битвах, але він так і залишився ослом.

- Дівчино, ваші очі такі прекрасні, з глузду можна з’їхати.

- Ти ще мою жопу не бачив, а то з психлікарень вилазити не будеш.

- Я намагаюся завжди поводитися так, щоб мене ніхто не розумів.

- Чому?

- Якщо зрозуміють, відразу вб’ють.

Будь ласка, виберіть правильний варіант:

1. Ранок починається з міцної кави і легкого сніданку.

2. Ранок починається з ніжного поцілунку коханої людини.

3. Ранок починається з червоних очей, хворої голови і думки "Краще б я здох".

Батьки на сімейній раді:

- Синку! Ми всі з понеділка починаємо нове життя! Я кину худнути, тато кине палити. А ти?

- Я можу кинути школу...

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти