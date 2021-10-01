Похохочем разом: кращі вечірні анекдоти в п’ятницю-розпусницю
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Насправді дівчатам знайти шкарпетки ще складніше, тому що чоловічі валяються по кутках, а жіночі акуратно лежать чортзнаде.
Вовочка пішов до 1 класу. Після школи батьки у нього питають:
- Ну, як вчителька? Чому вчить?
У відповідь він говорить:
- Так вона сама нічого не знає, все у нас запитує...
Рабинович приходить додому і каже дружині з посмішкою:
- А мене з роботи звільнили!
- Яша, я не зрозуміла, а що це ти радісний-то такий?
- А інших таки посадили.
Хотіла посумувати як годиться: підвіконня, плед, кава. Обернулася пледом, незручно, облилася кавою, та ще й жопа на підвіконні не поміщається!
Коротше, не вмію я сумувати...
- Скажи-но мені, синку, а у тебе на комп’ютері є якесь німецьке відео?
- Ні, тату, що ти!
- А чому у тебе лекції 15 гігабайтів важать?