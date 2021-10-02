Прокинулися і тут же посміхнулися: анекдоти для позитивного настрою з самого ранку
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 69
Чергова добірка найсмішніших жартів.
У шульги гроші зазвичай лежать в правому внутрішній кишені, а у правші — в лівому. Якщо ж людина розвиває обидві півкулі, то його гроші лежать в швейцарському банку.
Як приємно вийти з-за робочого комп’ютера після восьми годин роботи і всістися, нарешті, відпочивати за домашній!
В машині. вона:
- Ідіот, кретин, придурок !!! Ми тільки що задавили кішку !!!
- Так, люба. Звичайно, ти права, дорога. Може бути ти все таки пустиш мене за кермо?
- я буду приносити тобі каву в ліжко!
- я одружена….
- дві кави!
В автобусі:
- Вибачте, мені здається, ви дуже схожі на Ісуса Христа.
- Ви не перший це помітили. Коли я залазив в автобус, мені сказали: «Господи, ну куди ти преш!»
- Дата публікації
-
- Категорія
-