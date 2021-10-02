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Прокинулися і тут же посміхнулися: анекдоти для позитивного настрою з самого ранку

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Прокинулися і тут же посміхнулися: анекдоти для позитивного настрою з самого ранку

Чергова добірка найсмішніших жартів.

У шульги гроші зазвичай лежать в правому внутрішній кишені, а у правші — в лівому. Якщо ж людина розвиває обидві півкулі, то його гроші лежать в швейцарському банку.

Як приємно вийти з-за робочого комп’ютера після восьми годин роботи і всістися, нарешті, відпочивати за домашній!

В машині. вона:

- Ідіот, кретин, придурок !!! Ми тільки що задавили кішку !!!

- Так, люба. Звичайно, ти права, дорога. Може бути ти все таки пустиш мене за кермо?

- я буду приносити тобі каву в ліжко!

- я одружена….

- дві кави!

В автобусі:

- Вибачте, мені здається, ви дуже схожі на Ісуса Христа.

- Ви не перший це помітили. Коли я залазив в автобус, мені сказали: «Господи, ну куди ти преш!»

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