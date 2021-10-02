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Читаємо, посміхаємося, сміємося: прикольні анекдоти на день

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Читаємо, посміхаємося, сміємося: прикольні анекдоти на день Новина оновлена 02 жовтня 2021, 12:03

Нові анекдоти для гарного настрою на цілий день

З розповідей пейнтболіста: "І коли у мене закінчилися патрони, я взяв пензлик, і пішов в рукопашну!".

- Таня, ти так нахабно, зухвало поводишся з чоловіками, не боїшся, що вони тебе кинуть?

- Не боюсь, я тепер живу не на дев’ятому, а на першому поверсі.

Дружина:

- Потрібно, нарешті, звільнити нашого шофера. Сьогодні він втретє мало не вбив мене.

Чоловік:

- Він відмінний хлопець. Давай дамо йому ще один шанс.

- Ти якщо мені дзвонити будеш, то звони краще на робочий.

- Ти ж ніде не працюєш.

- Так, так. Дзвони.

Молода людина в кабінеті венеролога:

- Мене попросив зайти один знайомий, у нього проблеми.

- Ну, знімайте штани, показуйте знайомого...

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти