Читаємо, посміхаємося, сміємося: прикольні анекдоти на день
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З розповідей пейнтболіста: "І коли у мене закінчилися патрони, я взяв пензлик, і пішов в рукопашну!".
- Таня, ти так нахабно, зухвало поводишся з чоловіками, не боїшся, що вони тебе кинуть?
- Не боюсь, я тепер живу не на дев’ятому, а на першому поверсі.
Дружина:
- Потрібно, нарешті, звільнити нашого шофера. Сьогодні він втретє мало не вбив мене.
Чоловік:
- Він відмінний хлопець. Давай дамо йому ще один шанс.
- Ти якщо мені дзвонити будеш, то звони краще на робочий.
- Ти ж ніде не працюєш.
- Так, так. Дзвони.
Молода людина в кабінеті венеролога:
- Мене попросив зайти один знайомий, у нього проблеми.
- Ну, знімайте штани, показуйте знайомого...