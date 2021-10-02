Найсмішніші анекдоти, які піднімуть настрій в цей вечір
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Деякі мої друзі спілкуються зі мною так, немов я божество. Вони ігнорують моє існування і говорять зі мною тільки тоді, коли їм чогось потрібно...
Хороший тато завжди дасть злизати залишки крему з міксера, а хороша мама його перед цим вимкне.
Спеціально тримаю в квартирі повний архів "Дому-2" на дисках. Якщо у мене буде обшук по якійсь справі, є шанс, що на суді визнають неосудним...
Сусіди знизу подумали, що її особисте життя налагодилося, хоча насправді вона просто купила скакалку.
Купив мужик "Запорожець", запросив друга по місту покататися. Покаталися, повернулися до дому.
- Ну, як тобі моя нова тачка?
- Кльово! Я тільки не зрозумів, де ми їздили: справа весь час якийсь бетонний паркан був?
- Це не паркан, це бордюр був...