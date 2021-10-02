Найсмішніші анекдоти, які піднімуть настрій в цей вечір

Купив мужик "Запорожець", запросив друга по місту покататися. Покаталися, повернулися до дому.

- Ну, як тобі моя нова тачка?

- Кльово! Я тільки не зрозумів, де ми їздили: справа весь час якийсь бетонний паркан був?

- Це не паркан, це бордюр був...