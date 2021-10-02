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Найсмішніші анекдоти, які піднімуть настрій в цей вечір

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Найсмішніші анекдоти, які піднімуть настрій в цей вечір Новина оновлена 02 жовтня 2021, 16:54

Сміховинні жарти, які зроблять ваш вечір

Деякі мої друзі спілкуються зі мною так, немов я божество. Вони ігнорують моє існування і говорять зі мною тільки тоді, коли їм чогось потрібно...

Хороший тато завжди дасть злизати залишки крему з міксера, а хороша мама його перед цим вимкне.

Спеціально тримаю в квартирі повний архів "Дому-2" на дисках. Якщо у мене буде обшук по якійсь справі, є шанс, що на суді визнають неосудним...

Сусіди знизу подумали, що її особисте життя налагодилося, хоча насправді вона просто купила скакалку.

Купив мужик "Запорожець", запросив друга по місту покататися. Покаталися, повернулися до дому.

- Ну, як тобі моя нова тачка?

- Кльово! Я тільки не зрозумів, де ми їздили: справа весь час якийсь бетонний паркан був?

- Це не паркан, це бордюр був...

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#Жарти #Гумор #Анекдоти