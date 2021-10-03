З Днем грибника! Гуморні жарти до свята

Стоять біля дерева білий і мухомор:

- Ось зараз прийдуть грибники, зріжуть тебе, білий, почистять зварять і з’їдять. Не, навіть гірше — почистять, повісять на ниточку, висушать, а потім все одно зварять і з’їдять.

Білий:

- Ну, грибники може мене і не помітять, а ось ти строкатий, чоботом по пиці точно отримаєш!