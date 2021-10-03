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З Днем грибника! Гуморні жарти до свята

Автор
Тетяна Кармазіна
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З Днем грибника! Гуморні жарти до свята

3 жовтня відзначається Всесвітній день грибника. Сміховинні анекдоти до свята

Стоять біля дерева білий і мухомор:

- Ось зараз прийдуть грибники, зріжуть тебе, білий, почистять зварять і з’їдять. Не, навіть гірше — почистять, повісять на ниточку, висушать, а потім все одно зварять і з’їдять.

Білий:

- Ну, грибники може мене і не помітять, а ось ти строкатий, чоботом по пиці точно отримаєш!

Єврей в лісі збирає гриби. Там його зустрів знайомий грибник:

- Слухай, тут багато отруйних грибів. Ти можеш отруїтися...

- Не хвилюйся, це для продажу.

Грибники без досвіду заблукали в лісі, і два дні харчувалися грибами. Зараз їх знайшли, але їх свідчення не сходяться. Не збігаються навіть епохи.

Грибники схожі на наркоманів: повільна хода, дивно озираються і постійно чіпають себе за обличчя, як ніби знімаючи з себе павутину.

Грибник в лісі знаходить величезний червоний гриб.

- Зозуля, прокукуй, скільки мені жити залишилося?

Чує довге кування.

- Ну ось, їстівний, беремо!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти #День грибника