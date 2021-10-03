З Днем грибника! Гуморні жарти до свята
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Стоять біля дерева білий і мухомор:
- Ось зараз прийдуть грибники, зріжуть тебе, білий, почистять зварять і з’їдять. Не, навіть гірше — почистять, повісять на ниточку, висушать, а потім все одно зварять і з’їдять.
Білий:
- Ну, грибники може мене і не помітять, а ось ти строкатий, чоботом по пиці точно отримаєш!
Єврей в лісі збирає гриби. Там його зустрів знайомий грибник:
- Слухай, тут багато отруйних грибів. Ти можеш отруїтися...
- Не хвилюйся, це для продажу.
Грибники без досвіду заблукали в лісі, і два дні харчувалися грибами. Зараз їх знайшли, але їх свідчення не сходяться. Не збігаються навіть епохи.
Грибники схожі на наркоманів: повільна хода, дивно озираються і постійно чіпають себе за обличчя, як ніби знімаючи з себе павутину.
Грибник в лісі знаходить величезний червоний гриб.
- Зозуля, прокукуй, скільки мені жити залишилося?
Чує довге кування.
- Ну ось, їстівний, беремо!