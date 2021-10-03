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Весело і ненудно: найсмішніші анекдоти про учнів та вчителів

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Весело і ненудно: найсмішніші анекдоти про учнів та вчителів Новина оновлена 03 жовтня 2021, 11:35

Читайте смішні до сліз анекдоти і згадуйте свої веселі шкільні роки!

Учитель фізики — людина з залізним алібі: всіх тих, на кого він посилається, давно немає в живих ...

Вчителька російської мови, прочитавши в творі учня фразу «Життєвий досвід приходить з гадами», вирішила не виправляти помилку.

На уроці малювання вчителька запитує Вовочку:

- Що малюєш?

- Діву Марію.

- Дай подивитися ... Що це ?! Мати Божа!

Вчителька запитує у Вовочки:

- Вовочка, скажи чесно, хто зробив за тебе домашнє завдання?

- Не знаю, Марія Іванівна, я вже спав.

- Три години ночі! Хто ви?

- Це тато вашого учня, Олена Василівна! Спите?

- Звісно!

- А ми каштани пиляємо, жолуді протикаємо — готуємо саморобку на конкурс «Прощай, осінь» ...

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