Весело і ненудно: найсмішніші анекдоти про учнів та вчителів
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Учитель фізики — людина з залізним алібі: всіх тих, на кого він посилається, давно немає в живих ...
Вчителька російської мови, прочитавши в творі учня фразу «Життєвий досвід приходить з гадами», вирішила не виправляти помилку.
На уроці малювання вчителька запитує Вовочку:
- Що малюєш?
- Діву Марію.
- Дай подивитися ... Що це ?! Мати Божа!
Вчителька запитує у Вовочки:
- Вовочка, скажи чесно, хто зробив за тебе домашнє завдання?
- Не знаю, Марія Іванівна, я вже спав.
- Три години ночі! Хто ви?
- Це тато вашого учня, Олена Василівна! Спите?
- Звісно!
- А ми каштани пиляємо, жолуді протикаємо — готуємо саморобку на конкурс «Прощай, осінь» ...