Посмішка і сміх врятує нас усіх: нова порція вечірніх анекдотів
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- Ти мене більше не любиш — скаржиться дружина чоловікові. Раніше ти цілими вечорами сидів навпроти мене, дивився мені в очі і тримав мої руки в свої...
- Але, дорога, після того як ми продали твоє піаніно, я більше не бачу в цьому необхідності.
- Пап, допоможи знайти спільний знаменник.
- Це марно, синку, вони шукають його з тих пір, коли я ще ходив до школи.
- Вовчику! Чому твій опис кішки дослівно збігається з роботою твого брата?
- А що тут пояснювати? У нас вдома тільки одна кішка.
Сергій заробляє в місяць 10 тисяч гривень. А його дружина Іра витрачає в місяць 30 тисяч гривень.
Питання: чи здогадується Сергій про існування Володі?
У перерві судового засідання адвокат засмучено говорить своєму підзахисному:
- Я вичерпав уже всі доводи на вашу користь. Не знаю, що я ще можу для вас зробити...
- А що, якщо ви все візьмете на себе?