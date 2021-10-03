Посмішка і сміх врятує нас усіх: нова порція вечірніх анекдотів

- Ти мене більше не любиш — скаржиться дружина чоловікові. Раніше ти цілими вечорами сидів навпроти мене, дивився мені в очі і тримав мої руки в свої...

- Але, дорога, після того як ми продали твоє піаніно, я більше не бачу в цьому необхідності.