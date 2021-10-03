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Посмішка і сміх врятує нас усіх: нова порція вечірніх анекдотів

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Посмішка і сміх врятує нас усіх: нова порція вечірніх анекдотів Новина оновлена 03 жовтня 2021, 16:54

Приділіть хвилинку для жарту в цей вечір

- Ти мене більше не любиш — скаржиться дружина чоловікові. Раніше ти цілими вечорами сидів навпроти мене, дивився мені в очі і тримав мої руки в свої...

- Але, дорога, після того як ми продали твоє піаніно, я більше не бачу в цьому необхідності.

- Пап, допоможи знайти спільний знаменник.

- Це марно, синку, вони шукають його з тих пір, коли я ще ходив до школи.

- Вовчику! Чому твій опис кішки дослівно збігається з роботою твого брата?

- А що тут пояснювати? У нас вдома тільки одна кішка.

Сергій заробляє в місяць 10 тисяч гривень. А його дружина Іра витрачає в місяць 30 тисяч гривень.

Питання: чи здогадується Сергій про існування Володі?

У перерві судового засідання адвокат засмучено говорить своєму підзахисному:

- Я вичерпав уже всі доводи на вашу користь. Не знаю, що я ще можу для вас зробити...

- А що, якщо ви все візьмете на себе?

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти