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Прочитав прикольчик — отримав задорчик: гуморні жарти на ранок

Автор
Тетяна Кармазіна
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Прочитав прикольчик — отримав задорчик: гуморні жарти на ранок

Свіжа ранкова добірка смішних анекдотів

Вовчик:

- Михайло Іванович, чому ви весь час носите червону сорочку?

- Це для того, щоб вороги при битві, якщо поранили, кров не побачили.

- А, тоді зрозуміло, чому у вас штани завжди коричневі...

Мати в сльозах, батько з ременем і дід з інфарктом — дев’ятикласниця Наталя навіть не підозрювала, що її статус в Інстаграмі "Займаюся прокрастинацією" матиме такі наслідки в їх неосвіченій сім’ї.

- Я вже кілька років шукаю вбивцю моєї дружини.

- О боже, вашу дружину вбили?!

- Ні, я ж ще не знайшов його...

Ранок. Прокидаюся від того, що він мене ніжно-ніжно цілує в губи, в щоки, в лобик. Ніжусь...

І раптом, його розчарований голос: "А чому ти не перетворюєшся на прекрасну принцесу?".

Чоловік:

- Що трапилося з моєю бритвою? Вона зовсім не голить!

Дружина:

- Не перебільшуй, будь ласка. Я ніколи не повірю, щоб твоя щетина була твердішою банки шпрот, яку я відкрила вчора ввечері.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти