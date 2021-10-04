Прочитав прикольчик — отримав задорчик: гуморні жарти на ранок
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Вовчик:
- Михайло Іванович, чому ви весь час носите червону сорочку?
- Це для того, щоб вороги при битві, якщо поранили, кров не побачили.
- А, тоді зрозуміло, чому у вас штани завжди коричневі...
Мати в сльозах, батько з ременем і дід з інфарктом — дев’ятикласниця Наталя навіть не підозрювала, що її статус в Інстаграмі "Займаюся прокрастинацією" матиме такі наслідки в їх неосвіченій сім’ї.
- Я вже кілька років шукаю вбивцю моєї дружини.
- О боже, вашу дружину вбили?!
- Ні, я ж ще не знайшов його...
Ранок. Прокидаюся від того, що він мене ніжно-ніжно цілує в губи, в щоки, в лобик. Ніжусь...
І раптом, його розчарований голос: "А чому ти не перетворюєшся на прекрасну принцесу?".
Чоловік:
- Що трапилося з моєю бритвою? Вона зовсім не голить!
Дружина:
- Не перебільшуй, будь ласка. Я ніколи не повірю, щоб твоя щетина була твердішою банки шпрот, яку я відкрила вчора ввечері.