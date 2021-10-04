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Сміх без причини — ознака гарного настрою: веселі анекдоти

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Сміх без причини — ознака гарного настрою: веселі анекдоти Новина оновлена 04 жовтня 2021, 12:40

Сьогодні ми підготували для вас нову порцію сміховинних анекдотів.

- Вовочка! Чому твій опис кішки дослівно збігається з роботою твого брата?

- А що тут пояснювати? У нас вдома тільки одна кішка.

У зоомагазині:

- Я чув, днями у вас купили папугу. Може, знайдете ще одного? Сплачу, як за двох.

- Є дуже розумний дятел. Знає азбуку Морзе!

- А у мене кішка незвичайна.

- І чого в ній такого незвичайного?

- Ось, подивися фотографії.

- Ну, сметана, пташки, миші, рибки ... І що?

- Кішка фотографувала!

Один собачник повів свого пса до знайомої собачниці з метою пов’язати з її сучкою. У них народилася трійня. А у собак так взагалі четверо.

Скунс — це тварина, в якій найбільше розвинена сила духу.

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