Сміх без причини — ознака гарного настрою: веселі анекдоти
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- Вовочка! Чому твій опис кішки дослівно збігається з роботою твого брата?
- А що тут пояснювати? У нас вдома тільки одна кішка.
У зоомагазині:
- Я чув, днями у вас купили папугу. Може, знайдете ще одного? Сплачу, як за двох.
- Є дуже розумний дятел. Знає азбуку Морзе!
- А у мене кішка незвичайна.
- І чого в ній такого незвичайного?
- Ось, подивися фотографії.
- Ну, сметана, пташки, миші, рибки ... І що?
- Кішка фотографувала!
Один собачник повів свого пса до знайомої собачниці з метою пов’язати з її сучкою. У них народилася трійня. А у собак так взагалі четверо.
Скунс — це тварина, в якій найбільше розвинена сила духу.