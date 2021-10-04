Найсмішніші анекдоти для відмінного продовження дня
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- Вовочка, ти показував свій щоденник батькам?
- Ні, Маріє Іванівно.
- Чому?
- Тому що я дбаю про їхнє здоров’я.
Розмовляють два психіатри:
- Ось до речі колего, отримав я цікаве підтвердження фрейдовської теорії про обмовки. Хотів сказати дружині "Подай мені цукор, дорога", а вийшло "Все життя ти мені споганила стерва!".
- А от скажи чесно, ти уві сні хропеш?
- Поняття не маю, начебто, ні. Від власного хропіння принаймні ще жодного разу не прокидався.
- Ну, так у дружини запитай.
- А дружина і поготів не знає. У неї дивна звичка після заміжжя виникла: як спати лягає — беруші вставляє.
Начальник підходить до співробітника:
- Зайди до мене в кабінет на пару слів.
Той через кілька хвилин заходить і чує:
- Ти звільнений!
- Поважаю! Сказав — на пару слів і точно в два слова вклався!
- Дурень ти і жарти в тебе дурні!
- Виходь за мене заміж!
- Ой, пробач мене, будь ласка. Ти серйозно?
- Та жартую, я, жартую.