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Найсмішніші анекдоти для відмінного продовження дня

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Найсмішніші анекдоти для відмінного продовження дня Новина оновлена 04 жовтня 2021, 17:44

Жарти, які не залишать без емоцій навіть саму серйозну людину

- Вовочка, ти показував свій щоденник батькам?

- Ні, Маріє Іванівно.

- Чому?

- Тому що я дбаю про їхнє здоров’я.

Розмовляють два психіатри:

- Ось до речі колего, отримав я цікаве підтвердження фрейдовської теорії про обмовки. Хотів сказати дружині "Подай мені цукор, дорога", а вийшло "Все життя ти мені споганила стерва!".

- А от скажи чесно, ти уві сні хропеш?

- Поняття не маю, начебто, ні. Від власного хропіння принаймні ще жодного разу не прокидався.

- Ну, так у дружини запитай.

- А дружина і поготів не знає. У неї дивна звичка після заміжжя виникла: як спати лягає — беруші вставляє.

Начальник підходить до співробітника:

- Зайди до мене в кабінет на пару слів.

Той через кілька хвилин заходить і чує:

- Ти звільнений!

- Поважаю! Сказав — на пару слів і точно в два слова вклався!

- Дурень ти і жарти в тебе дурні!

- Виходь за мене заміж!

- Ой, пробач мене, будь ласка. Ти серйозно?

- Та жартую, я, жартую.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти