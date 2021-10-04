Найсмішніші анекдоти для відмінного продовження дня

- А от скажи чесно, ти уві сні хропеш?

- Поняття не маю, начебто, ні. Від власного хропіння принаймні ще жодного разу не прокидався.

- Ну, так у дружини запитай.

- А дружина і поготів не знає. У неї дивна звичка після заміжжя виникла: як спати лягає — беруші вставляє.