Посміхнися на всі 32: анекдоти на ранок для підняття настрою
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Дідок каже таксисту:
- Коли приїдемо на дачу і будемо розвантажувати речі, ти зі мною не розмовляй. Моя бабця думає, що я зовсім оглух десять років тому ...
Друг після весілля не став з машини знімати всі ці банти і кульки — так їздить, сигналить. Йому дорогу поступаються, думають — відстав ...
- Якщо дружина говорить, що їй пора взятися за голову, не тіште себе ілюзією — йдеться лише про похід в перукарню.
Коли я збираюся в подорож, я завжди пояснюю своєму коту, чому залишаю його вдома: «Вибач, друже, але я беру з собою тільки те, що не потрібно гладити».
Сьогодні приходить смс з невідомого мені номера: «Прости малюк, справа не в тобі, я зустріла іншого. Так буває, прощай».
Блін, мене навіть чужа дівчина кинула.