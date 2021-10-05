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Посміхнися на всі 32: анекдоти на ранок для підняття настрою

Автор
Анна Барабан
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Посміхнися на всі 32: анекдоти на ранок для підняття настрою

Підбірка смішних анекдотів, після прочитання яких ви будете посміхатися.

Дідок каже таксисту:

- Коли приїдемо на дачу і будемо розвантажувати речі, ти зі мною не розмовляй. Моя бабця думає, що я зовсім оглух десять років тому ...

Друг після весілля не став з машини знімати всі ці банти і кульки — так їздить, сигналить. Йому дорогу поступаються, думають — відстав ...

- Якщо дружина говорить, що їй пора взятися за голову, не тіште себе ілюзією — йдеться лише про похід в перукарню.

Коли я збираюся в подорож, я завжди пояснюю своєму коту, чому залишаю його вдома: «Вибач, друже, але я беру з собою тільки те, що не потрібно гладити».

Сьогодні приходить смс з невідомого мені номера: «Прости малюк, справа не в тобі, я зустріла іншого. Так буває, прощай».

Блін, мене навіть чужа дівчина кинула.

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