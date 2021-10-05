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Сміх без причини — ознака гарного настрою: веселі анекдоти

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Сміх без причини — ознака гарного настрою: веселі анекдоти Новина оновлена 05 жовтня 2021, 11:49

Сьогодні ми підготували для вас нову порцію смішних анекдотів.

Ветеринар зі студентом-стажером. Вчить його великій худобі таблетки проносні давати:

- Таблетки береш в рот, береш трубочку порожнисту, одним кінцем коню в рот, іншим собі і дмеш! Зрозумів?

- Зрозумів.

На наступний день стажер прийшов на 2 години пізніше звичайного весь блідо-зелений.

- Ти чого? — запитує ветлікар.

- Кінь дунув перший!

На думку жінок, цікавим вважається той чоловік, у якого є свій будинок, з якого його можна буде вигнати.

Дружина запитала, чи хочу я, щоб до нас на тиждень в гості приїхала теща — і я дав правильну відповідь!

Правда, тільки з другої спроби ...

Курьероцити — жовті й зелені тільця, що розносять по венах міста поживні речовини.

На батьківському форумі обговорення на тему: «В яких піснях ваша дитина чує не те, що співається насправді?»

Дружина мене запитала, відповідаю:

- Отче Наш, їжа неси, та не біси.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти #Анекдот дня #Анекдот на сьогодні
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