Сміх без причини — ознака гарного настрою: веселі анекдоти
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Сьогодні ми підготували для вас нову порцію смішних анекдотів.
Ветеринар зі студентом-стажером. Вчить його великій худобі таблетки проносні давати:
- Таблетки береш в рот, береш трубочку порожнисту, одним кінцем коню в рот, іншим собі і дмеш! Зрозумів?
- Зрозумів.
На наступний день стажер прийшов на 2 години пізніше звичайного весь блідо-зелений.
- Ти чого? — запитує ветлікар.
- Кінь дунув перший!
На думку жінок, цікавим вважається той чоловік, у якого є свій будинок, з якого його можна буде вигнати.
Дружина запитала, чи хочу я, щоб до нас на тиждень в гості приїхала теща — і я дав правильну відповідь!
Правда, тільки з другої спроби ...
Курьероцити — жовті й зелені тільця, що розносять по венах міста поживні речовини.
На батьківському форумі обговорення на тему: «В яких піснях ваша дитина чує не те, що співається насправді?»
Дружина мене запитала, відповідаю:
- Отче Наш, їжа неси, та не біси.
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