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Читаємо і посміхаємося: прикольні жарти для настрою ввечері

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
39
Читаємо і посміхаємося: прикольні жарти для настрою ввечері Новина оновлена 05 жовтня 2021, 17:29

Підбірка смішних анекдотів, після прочитання яких ви будете посміхатися.

Зараз пишу книгу, але вона здається мені дещо нудною. Вирішив по ходу розповіді вбити кількох героїв. Думаю, це підніме інтерес читачів до моєї автобіографії.

- На з’їж ще котлетку.

- Дякую, ба.

- Огірочки відкрити?

- Давай.

- Дай поцілую. Золота дитина коли накурений!

- Як натякнути гостю, що йому пора б уже йти додому?

- Подайте чашечку чаю з ложечкою для взуття.

Відчула себе такий крутий, коли написала в списку справ «купити землю».

Для квітів, звичайно, але звучить добре.

Та не маленька у мене квартира! Це вона зараз така, поки опалення немає.

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