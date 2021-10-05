Читаємо і посміхаємося: прикольні жарти для настрою ввечері
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Зараз пишу книгу, але вона здається мені дещо нудною. Вирішив по ходу розповіді вбити кількох героїв. Думаю, це підніме інтерес читачів до моєї автобіографії.
- На з’їж ще котлетку.
- Дякую, ба.
- Огірочки відкрити?
- Давай.
- Дай поцілую. Золота дитина коли накурений!
- Як натякнути гостю, що йому пора б уже йти додому?
- Подайте чашечку чаю з ложечкою для взуття.
Відчула себе такий крутий, коли написала в списку справ «купити землю».
Для квітів, звичайно, але звучить добре.
Та не маленька у мене квартира! Це вона зараз така, поки опалення немає.