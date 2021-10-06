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Трохи веселощів ніколи не завадить: свіжа добірка анекдотів

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Трохи веселощів ніколи не завадить: свіжа добірка анекдотів Новина оновлена 06 жовтня 2021, 11:27

Смішні анекдоти, які піднімуть вам настрій.

Медсестра сказала, що після щеплення рекомендується один день не ходити в спортзал. Я вирішив підстрахуватися і не ходити туди ніколи.

- Де нізащо не став би працювати вампір?

- В кол-центрі

Прийшла дивна образлива смска. Довго дивився, намагався зрозуміти, хто додумався так дистанційно принижувати людей. Потім згадав, що це зарплата капнула

Жінкам легко визначати, яким боком всередину надягати маску: перший раз — будь-яким, далі — тим, на якому вже є губна помада.

Чоловікам складніше. Доводиться пам’ятати, яким боком всередину маска була одягнута перший раз, поки з часом на переніссі не з’явиться чітка темна смужка.

Те, що восени всі хворіють на застуду — це мудрий промисел матері-Природи.

Вона піклується, щоб людина побула кілька днів тверезою і підготувала свій організм до зими!

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