Трохи веселощів ніколи не завадить: свіжа добірка анекдотів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 102
Медсестра сказала, що після щеплення рекомендується один день не ходити в спортзал. Я вирішив підстрахуватися і не ходити туди ніколи.
- Де нізащо не став би працювати вампір?
- В кол-центрі
Прийшла дивна образлива смска. Довго дивився, намагався зрозуміти, хто додумався так дистанційно принижувати людей. Потім згадав, що це зарплата капнула
Жінкам легко визначати, яким боком всередину надягати маску: перший раз — будь-яким, далі — тим, на якому вже є губна помада.
Чоловікам складніше. Доводиться пам’ятати, яким боком всередину маска була одягнута перший раз, поки з часом на переніссі не з’явиться чітка темна смужка.
Те, що восени всі хворіють на застуду — це мудрий промисел матері-Природи.
Вона піклується, щоб людина побула кілька днів тверезою і підготувала свій організм до зими!