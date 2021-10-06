Трохи веселощів ніколи не завадить: свіжа добірка анекдотів

Жінкам легко визначати, яким боком всередину надягати маску: перший раз — будь-яким, далі — тим, на якому вже є губна помада.

Чоловікам складніше. Доводиться пам’ятати, яким боком всередину маска була одягнута перший раз, поки з часом на переніссі не з’явиться чітка темна смужка.