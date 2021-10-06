Рус

Позитивна вечірня нотка: смішні жарти для вашої посмішки

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
69
Позитивна вечірня нотка: смішні жарти для вашої посмішки Новина оновлена 06 жовтня 2021, 17:33

Смішні анекдоти, які піднімуть вам настрій.

Два мужика з цеху презервативів на перекурі:

- Іван Ілліч, а чому ти про своє життя ніколи не розповідаєш, у тебе хоч діти є?

- Так є, Петрович, син від першого "браку", а дочка від заводського!

А в вашому місті теж є магазин під назвою «Курячий рай», в якому продаються розчленовані тіла курей?

- Чому прокурори на пенсії стають запеклими дачниками?

- Так вони вже просто не можуть не садити!

Тільки взявши іпотеку, Діма Сидоров зрозумів, що вроджені три нирки — це не проблема, а дар Божий.

Довго не міг зрозуміти, що таке стиль "лофт". Потім мені пояснили: якщо коротко, то це стиль створений "з гівна і палиць".

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти #Анекдот дня #Анекдот на сьогодні