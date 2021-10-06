Позитивна вечірня нотка: смішні жарти для вашої посмішки
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Два мужика з цеху презервативів на перекурі:
- Іван Ілліч, а чому ти про своє життя ніколи не розповідаєш, у тебе хоч діти є?
- Так є, Петрович, син від першого "браку", а дочка від заводського!
А в вашому місті теж є магазин під назвою «Курячий рай», в якому продаються розчленовані тіла курей?
- Чому прокурори на пенсії стають запеклими дачниками?
- Так вони вже просто не можуть не садити!
Тільки взявши іпотеку, Діма Сидоров зрозумів, що вроджені три нирки — це не проблема, а дар Божий.
Довго не міг зрозуміти, що таке стиль "лофт". Потім мені пояснили: якщо коротко, то це стиль створений "з гівна і палиць".