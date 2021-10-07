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Не ранок, а суцільний позитив: веселі анекдоти для гарного настрою

Автор
Анна Барабан
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Не ранок, а суцільний позитив: веселі анекдоти для гарного настрою

Дуже кумедна підбірка анекдотів, які зроблять ваш ранок веселим

Якщо знаки уваги жінці надає приємна їй особистість, це називається залицянням, а якщо ж неприємна — домаганням!

Дзвінок подрузі, колишній дружині свого чоловіка:

- А він у тебе під час ceкса хропів?

- Хропів!

- А ти що робила?

- Будила спочатку, а потім до тебе прилаштувала!

- Маааам! Завтра батьківські збори! Підеш?

- Ні!

- А чому?

- Знаю я ці батьківські збори! Ми краще з тобою на ці гроші в Єгипет з’їздимо!

Чоловік дарує жінці шубу.

- Дорогий, це ж кролик, в ній буде холодно!

- Нічого, кролик ходив у ній все життя і не замерз.

- Жерти хочу!

- Люся, дівчата їдять, а не жеруть.

- Їсти я хотіла вісім годин тому, а зараз я хочу жерти.

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