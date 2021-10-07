Не ранок, а суцільний позитив: веселі анекдоти для гарного настрою
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Якщо знаки уваги жінці надає приємна їй особистість, це називається залицянням, а якщо ж неприємна — домаганням!
Дзвінок подрузі, колишній дружині свого чоловіка:
- А він у тебе під час ceкса хропів?
- Хропів!
- А ти що робила?
- Будила спочатку, а потім до тебе прилаштувала!
- Маааам! Завтра батьківські збори! Підеш?
- Ні!
- А чому?
- Знаю я ці батьківські збори! Ми краще з тобою на ці гроші в Єгипет з’їздимо!
Чоловік дарує жінці шубу.
- Дорогий, це ж кролик, в ній буде холодно!
- Нічого, кролик ходив у ній все життя і не замерз.
- Жерти хочу!
- Люся, дівчата їдять, а не жеруть.
- Їсти я хотіла вісім годин тому, а зараз я хочу жерти.